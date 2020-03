Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Bibliothek, Museum, Ausstellungen, Schwimmhalle – alles dicht. Der Familiengarten Eberswalde indes soll, Stand Montag 17.30 Uhr, planmäßig am 1. April seine Pforten öffnen.

Die 17 Hektar große, weitläufige Freiluftanlage könnte Großeltern, Eltern und Kindern in den kommenden Wochen und Monaten Abwechslung bieten. Trotz einiger Unsicherheiten, eines ist jetzt klar: Der Familiengarten wird mit einem veränderten gastronomischen Angebot in die Saison 2020 starten. Neue Betreiberin ist Olga Otto, Inhaberin des "Hauses am Finowkanal". Dieser Tage wurde der Mietvertrag geschlossen.

Missverständnisse ausgeräumt

Mit der Unterzeichnung fanden wochenlange Auseinandersetzungen hinter den Kulissen um die Erteilung des Zuschlags ein Ende. Nach öffentlicher Ausschreibung der gastronomischen Versorgung im einstigen Landesgartenschau-Gelände war das Angebot von Olga Otto das einzige, das im Rathaus eingegangen war. Gleichwohl tat man sich in der Verwaltung bzw. im Amt offenbar dann doch schwer mit der Vergabe. Über die Gründe wollte man sich offiziell nicht äußern. Und auch Olga und Michael Otto hielten sich relativ bedeckt, sprachen von "kommunikationstechnischen Problemen" und einer "sehr, sehr langen Prüfphase". Der Bürgermeister, so Michael Otto, habe sich "sehr stark für eine Lösung eingesetzt". In einem Gespräch vorige Woche konnten die "Missverständnisse" ausgeräumt werden. Amtsleiter Georg Werdermann zeigte sich denn auch zuversichtlich, mit dem neuen Betreiber neue Akzente im Familiengarten setzen zu können. "Frische und Regionalität waren und sind uns wichtig." Zudem Nachhaltigkeit. Deshalb werde man im Außenbereich auf Einwegmaterial verzichten. Zum Leistungsvertrag, der über vier Jahre läuft, gehören der Betrieb der Gaststätte "Schleusenkrug" sowie eines Imbisses an der Bühne. Als Öffnungszeit ist ein tägliches Angebot von 11 bis 18 Uhr vereinbart.

Aufgrund der späten Vergabe – erst knapp drei Wochen vor der Saisoneröffnung – werde man allerdings zunächst nur mit dem Bistro starten, sagte Olga Otto. Die eigentliche Gaststätte werde voraussichtlich ab 1. Mai zur Verfügung stehen. Wobei sich optisch wie auch in puncto Karte einiges ändern werde.

In Anlehnung an die Geschichte des Geländes und mit Blick aufs "Jahr der Industriekultur" soll der ehemalige "Schleusenkrug" künftig den Namen "Haus zum alten Walzwerk" tragen und das Bistro "Walzwerker", so Ottos. Das Jahr 2020 sieht das Ehepaar als Versuch. Als Test, um zu schauen, was die Gäste nachfragen, was gut gehe. "Deshalb werden wir anfangs die Karte auch öfter mal wechseln", kündigte Olga Otto, die im "Haus am Finowkanal" selbst am Herd steht, an. Zum Angebot werden sicherlich die selbst gemachten Burger und selbst gemachte Nuggets gehören.

Die Ukrainerin Olga Otto ist seit 2011 Inhaberin des "Hauses am Finowkanal". Die Übernahme der Gastronomie im Familiengarten, ebenfalls mit Finowkanal-Nähe, sei eine gute Möglichkeit, die Kapazität zu erweitern und beispielsweise auch mit Kita-Gruppen und Schulklassen zu arbeiten, so ihr Mann Michael. Am Stammsitz Bergerstraße sei man doch "räumlich beschränkt". 50 Plätze, mehr gebe die Lokalität nicht her. Was beispielsweise für große Hochzeitsgesellschaften oder große Veranstaltungen schon ein Problem sei. "Wir sind hier am Limit." Der Zuspruch der Gäste aber sei da. Deshalb habe sich das Paar um den Familiengarten beworben.

Mehr Platz für mehr Gäste

Probleme mit Fachkräften, wie allgemein in der Branche beklagt, haben Ottos offenbar nicht. "Ich spreche Russisch, Tschechisch und Polnisch. Das macht vieles leichter", sagte die Diplom-Ökonomin, die für ihren jetzigen Job bei einem Schwedter Koch sozusagen in die Schule ging. "Es gibt genug interessierte Kräfte. Man muss sie natürlich anlernen bzw. anfangs begleiten."

Bis März 2018 bewirtschafteten Ottos auch das Bistro in der Eberswalder Schwimmhalle. Für das "Haus am Finowkanal" haben sie 2019 einen neuen, in den Konditionen veränderten Mietvertrag für fünf Jahre erhalten. "Damit haben wir jetzt doch Planungssicherheit", freut sich das Paar.

Familiengarten-Vorgänger Heinz Bockisch hat sich Ende 2019 in den Ruhestand verabschiedet. Deshalb wurde ein Nachfolger gesucht. Veranstaltungen im Park wurden wegen der Corona-Krise abgesagt.