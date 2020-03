Gut gefüllt: 50 Besucher kamen trotz der Corona-Pandemie am Samstag in den Saal vom Gasthof "Zum Hafen" und lauschten gebannt dem Vortrag von Roman Töppel. © Foto: Cornelia Link-Adam

Panzerdenkmal in Kienitz: Der T34 zum Gedenken an den 31. Januar 1945, der ersten Brückenkopfbildung der Roten Armee über die Oder, wurde 1970 von Kienitzern aufgestellt. Das Kriegsgerät war Thema im Geschichtsvortrag wenig entfernt am Deich. © Foto: Cornelia Link-Adam

Kienitz (MOZ) Am Ort der letzten Panzerkämpfe zwischen sowjetischen und deutschen Verbänden um die Seelower Höhen hat Militärhistoriker Roman Töppel die erste große Panzerschlacht beim Angriff der Wehrmacht auf die Sowjetunion beleuchtet. Im Kienitzer Gasthaus "Zum Hafen" kamen am Samstag – trotz Corona-Pandemie – gut 50 Besucher zu seinem Vortrag "Größer als Kursk? - Die Panzerschlacht bei Dubno im Juni 1941".

Nur wenige Meter entfernt vom Kienitzer Panzerdenkmal trafen sich vorrangig Männer im Saal des Gasthofs, um sich mit Geschichte zu beschäftigen, die mehr als 70 Jahre zurückliegt. Die Panzerschlacht bei Dubno. "Dieses Gefecht steht im Schatten der weitaus bekannter gewordenen Schlacht im Kursker Bogen", eröffnete Vize-Vereinschef Enrico Holland vom Verein "Zeitreise Seelower Höhen" die Zusammenkunft. Er war sichtlich froh, dass es doch noch 50 Gäste geworden waren. Die meisten kamen aus der Region, einige aus Berlin und sogar eine Familie aus Leipzig – extra angereist wegen des Militärhistorikers.

Mehr als ein Jahr lang habe der Verein überlegt, einen spannenden Vortrag zur Panzerschlachten anbieten zu wollen. Dabei käme man an Roman Töppel gar nicht vorbei, der nicht nur durch Youtube bekannt sei, sondern auch durchs Deutsche Panzermuseum Munster, so Holland. Umso glücklicher sei man, dass der Münchner nun extra nach Kienitz gekommen sei.

"Wir kamen auf die Schlacht von Dubno, weil es Zusammenhänge gibt zu unserer letzten große Schlacht um die Seelower Höhen auf deutschem Boden", so Holland. Über Dubno wisse man wenig, außer, dass es die erste große Panzerschlacht an der Ostfront war.

Wissenslücken aufklären, das vermochte Roman Töppel in seinem anderthalbstündigen Vortrag gut. Er berichtete anschaulich über die Schlacht von Dubno, die einen Tag nach dem Angriff Barbarossa von Seiten Deutschlands auf die Sowjetunion begann. Gekämpft wurde mit viel Material vom 23. Juni bis 2. Juli 1941. Dubno lag damals auf polnischem Gebiet, gehört jetzt zur Ukraine. Auf vier Panzerstraßen ging es gen Osten. "Die Russen versuchten per Zangenbewegung die Straßen zu bekämpfen, die deutschen Truppen abzuschneiden.

808 gegen 3200 Panzer

Bei der Schlacht waren auf deutscher Seite 808 Panzer beteiligt, denen standen 3200 russische Modelle gegenüber. "Der deutsche Angriff kam für die Rote Armee zu früh, sie war nicht auf den deutschen Feldzug vorbereitet", so Töpper. Töppel wackelte viel am Mythos des T34. "Ich selbst bin in der DDR aufgewachsen, da wurde er uns immer als der beste Panzer verkauft." Dem war nicht so. Die Technik war zur Dubno-Schlacht noch nicht ausgereift, das Gerät zu schwerfällig, die wenigsten Russen hatten zudem gelernt, darauf zu fahren. Auch weil Ersatzteile sowie das passende Personal fehlte, fielen viele Panzer bei der Schlacht schlichtweg aus, blieben in Feldgräben hängen. Zudem habe Deutschland die Lufthoheit bei Dubno gehabt, war mit Infanterie und Flak flexibler und durch Aufklärungstrupps besser informiert.

Am Ende unterlagen die Russen trotz Materialhoheit, zogen sich zurück.

"Aber war die Schlacht von Dubno größer als die von Kursk?", griff Roman Töppel seine Vortrags-These auf. "Nein", fügte er an. Bei Kursk seien im Sommer 1943 sogar 4800 Panzer involviert gewesen, es somit die größte Panzerschlacht und die größte des Zweiten Weltkriegs gewesen.

Roman Töppel bekam für seine Ausführungen viel Applaus. Es gab auch Nachfragen aus dem Publikum, wie zu Verlustzahlen bei Dubno. "Ich habe keine Zahlen dazu, denn die Listen gibt es nicht zu Schlachten, sondern zu Zeiträumen", so Töppel. Generell sei die Literaturlage Dubno betreffend sehr dünn, gebe es als Quellen oft nur Tagebücher. Tobias Voigt lud Roman Töppel ein, gern über die Seelower Höhen-Schlacht sein nächstes Buch zu schreiben und für weitere Vorträge wieder zu kommen.

Töppels Freundin Katharina Straub, eine bekannte Anthropologin, die auch in der Region an Ausgrabungen beteiligt war, hat der Verein laut Voigt schon für einen Vortrag im Herbst gebunden, um über ihre Arbeit zu berichten.