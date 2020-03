Jana Reimann-Grohs

Neuenhagen (MOZ) Baulärm dringt durch die Straßen in Nähe des Bahnhofs, riesige Kräne bewegen Material durch die Lüfte – sichtbar wächst in Neuenhagen seit Wochen der zukünftige Wohn- und Geschäftshaus-Komplex an Schranke und Hauptstraße in die Höhe: Der erste Teil in der Eisenbahnstraße ist bereits bis ins Obergeschoss fertig gestellt. Diese Woche soll die Decke gelegt werden. Am 23. März wäre das letzte Staffelgeschoss dran.

Im angrenzenden zweiten Teil wurde gerade erst mit dem Mauern der Wände über dem Erdgeschoss begonnen. Wie geplant könnte die Decke im zweiten Stock am 8. April betoniert sein, bestätigt Martin Feldhaus. Er beaufsichtigt den Bau seit fünf Monaten. Bis Oktober bleibe er hier, sagt der Bauleiter aus dem Emsland und rechnet am 20. April mit dem fertigen Dachstuhl am geplanten Drogeriemarkt mit Wohnungen im Obergeschoss und Ärztehaus. Einer Eröffnung von Rossmann im November steht bisher nichts entgegen, kündigte Feldhaus noch am vergangenen Freitag an: "Wir sind terminlich gut aufgestellt und zuversichtlich, bis Jahresende fertig zu werden." Das Blatt hat sich seit Montag gewendet: Feldhaus steht fast allein auf der Baustelle und weiß nicht, wie er ohne seine Leute weitermachen soll und Terminaufträge einhalten kann.

Mit dem Polier sind hier eigentlich 16 Arbeiter tätig – ein Großteil davon kommt aus polnischen Subunternehmen und pendelt regelmäßig zwischen Deutschland und Polen. Alle elf Polen sind nach ihrem Wochenendaufenthalt in der Heimat nicht wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Sie hatten sich telefonisch abgemeldet, berichtet Feldhaus: "Jetzt haben wir gar keine Arbeiter mehr auf dem Bau – die Polen haben Angst, sich mit dem Corona-virus anzustecken."

Konzeption für den Notfall

Mit möglichen Einschränkungen hatte Feldhaus schon vergangene Woche gerechnet, als die Zahl der Corona-Infizierten auch in Brandenburg stieg und erste europäische Länder überlegten, ihre Grenzen zu schließen. Theoretisch dürfen die beschäftigten Polen derzeit trotz neuer Beschränkung des Grenzverkehrs zwischen Deutschland und Polen ungehindert in beide Richtungen reisen. Dass sie lieber vorsorglich zu Hause bleiben wollen, war dann doch überraschend. Nur vier polnische Arbeiter konnte Feldhaus am Montag überreden, doch zum Dienst zu erscheinen: "Wenn die Leute Angst haben, können wir sie nicht zwingen, rüberzukommen."

Deshalb müsse ein "Schlachtplan" her, diese und kommende Situationen zu bewältigen, kündigt Feldhaus an. Sein Baubetrieb überlege gerade, "mit anderen Firmen oder Arbeitern, die trotz Corona-Krise nach Deutschland einreisen wollen", zusammenzuarbeiten. Bis ein praktikabler Plan B gefunden ist, machen einheimische Bauleute Bewehrungsarbeiten an der Stahl- und Betonkonstruktion oder kümmern sich um die Verblendung der Außenschale. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht Feldhaus die Einhaltung der Termine also nicht in Gefahr.