Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Wenn zu Beginn einer Theaterpremiere der Intendant vor das Publikum tritt, dann hat das meist nichts Gutes zu bedeuten. Aber immerhin: Das Haus ist geöffnet und der Saal voll. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt waren am Freitagabend das einzige Theater in Brandenburg, in dem sich ein Premierenvorhang hob. Angesichts der Coronakrise sind viele Bühnen geschlossen. "Wir setzen dem Virus die Kunst entgegen", wandte sich Intendant André Nicke an das Publikum. "Zum Glück dürfen wir das. Wir spielen mit Sondergenehmigung."

Schauspieler und Theaterfreunde hatten gemeinsam gebangt, ob das Stück "Meine Braut, sein Vater und ich" auf die Bühne kommen kann. Nach sechswöchigen Proben wollten die Schwedter Theatermacher unter der Leitung von Regisseurin Uta Koschel wissen, ob ihr Komödienentwurf der "Braut" beim Publikum ankommt. – Das Ziel jeglicher Theaterarbeit.

Das neue Stück an den Uckermärkischen Bühnen ist eine Komödie, die zwei französische Autoren geschrieben haben. Im Gegensatz zur englischen Komödie zieht sie ihre Dramatik nicht aus dem Prinzip des Tür-auf-Tür-zu-Schlagens. Nein, bei den Franzosen funktioniert das über sich zuspitzende Situationen und eine frivole Leichtigkeit.

Geradezu haarsträubende Szenen gibt es in der "Braut", wo jede Lüge nur noch eine weitere Lüge provoziert und der Held am Ende kurz vor dem Nervenzusammenbruch steht. Die fünf Schwedter Schauspieler, nach einer Einlaufkurve endlich in Fahrt gekommen, kosten diesen Irrwitz voll aus – sehr zum Vergnügen des Publikums. Die beiden Hauptakteure Uwe Schmiedel als verhinderter Schriftsteller Dodo und Fabian Ranglack als dessen Kumpel Henri gestalten den Abend zu einem Höhenflug für Komödianten.

Henry hat eine Erbschaft gemacht. Er bekommt die Million aber nur, wenn er heiratet und mindestens ein Jahr in trauter Ehe lebt. Doch Heiraten kommt für Henri nicht infrage: "Ich liebe alle Frauen. Das ist meine Art, treu zu sein." Um dennoch an das Geld zu kommen, heiratet Henry seinen langjährigen Freund Dodo und lässt ihn bei sich einziehen. Beide versichern sich vor der Scheinehe: "Das ist keine Schwulenhochzeit. Das ist eine Männerhochzeit." Amüsant, wie sich zwischen beiden die eheliche Aufgabenteilung entwickelt: Dodo bügelt, Henry schafft das Geld und die Einkäufe ran. Mit einem Augenzwinkern werden hier Klischees zwischen Mann und Frau bedient. Einschließlich Ehekrach. Und den kommentiert der dritte unter den Freunden, Norbert, so: "Streit in der Ehe gibt’s am Anfang immer, vor allem wenn man sich danach nicht im Bett versöhnen kann."

Das Bühnengeschehen gewinnt an Dramatik, je mehr Henri und Dodo dem Gericht eine tatsächliche Ehe vorgaukeln. Genau dies aber wollen sie vor Arbeitskollegen und der Geliebten geheim halten. Mit ihren Lügen reiten sie sich immer tiefer in den Schlamassel hinein.

Als Henris erzkonservativer Vater auftaucht, glaubt Dodo, das sei der Mann vom Gericht, der das Funktionieren der Ehe prüft. Dodo zieht vor ihm "die ganz große Nummer ab" als Schwuler. Schauspieler Uwe Schmiedel beherrscht das bis in die Fingerspitzen, die sich elegant auf die Sofalehne legen.

Albtraumhaft wird es für Henry, als seine Geliebte auftaucht. In dem Moment, da sich der Irrwitz für alle Beteiligten und die Zuschauer aufzulösen scheint – klingelt der Mann vom Gericht.

Eine Komödie richtig gut spielen, sodass sich das Publikum darüber ausschütten kann vor Lachen, das ist viel in diesen Zeiten. Termine für weitere Vorstellungen sind festgelegt, aber ihre Durchführung ungewiss. Die Uckermärkischen Bühnen aktualisieren sie auf der Internetseite.

Infos: Uckermärkische Bühnen, Berliner Str. 46/48, Schwedt, Tel. 03332 538111, www.theater-schwedt.de