Hans Still

Bernau/Wandlitz (MOZ) Die "Corona-­Krise" erweist sich zunehmend als ein Ereignis, das in jede Familie hineinreicht. Auf der einen Seite suchen viele Menschen Lösungen für ihre aktuellen Sorgen und Nöte und auf der anderen Seite gibt es viele Menschen die freiwillig und uneigennützig helfen wollen.

Im Niederbarnim können sich Hilfesuchende und Freiwillige an die Lobetaler Ehrenamtsagenturen in Bernau und Ahrensfelde wenden. "Uns ist es gelungen, eine gute Erreichbarkeit einzurichten, und es haben sich einige Ehrenamtliche für den Telefon-und E-Maildienst gemeldet" informiert jetzt Lutz Reimann, Leiter der beiden Agenturen. "Erst am letzten Sonntag hat der Barnimer Landrat, Daniel Kurth, einen Aufruf zur Mithilfe veröffentlicht, daraufhin haben sich bereits zehn Bürger bei uns gemeldet, darunter auch medizinische und pflegerische Fachkräfte" so Reimann weiter. Wer Hilfe sucht oder Hilfe leisten kann, wendet sich an info@ehrenamt-barnim.de.

Telefonisch ist die Bernauer Agentur unter 03338-3603137 zu erreichen. Für Ahrensfelde wählen Sie 030 9366905314. Bei Abwesenheit ist jeweils ein Anrufbeantworter geschaltet der mehrmals am Tag abgehört wird.

Den gleichen Ansatz verfolgt die Wandlitzer Gemeindeverwaltung. Unter der Rufnummer 033397 360115 können sich Helfer werktags von 8 bis 18 Uhr melden und auch jene, die Hilfe benötigen. Die Verwaltung will diese dann zusammenbringen.