Matthias Henke

Großwoltersdorf (MOZ) Für den Wolfsruher Weg zwischen Großwoltersdorf und Wolfsruh, an dem auch der Werkshof liegt, wünschen sich Anlieger eine Geschwindigkeitsreduzierung. Eine langwierige Angelegenheit, die nach Meinung des Großwoltersdorfer Gemeindevertreters Markus Hoffmann (WG Frischer Wind) erheblich beschleunigt werden könnte, würde die Gemeinde Initiative zeigen und ein Tempolimit mit dem Verweis eine Gefahrenabwehr einfach anordnen.

Heftigen Widerspruch von Fachbereichsleiter Wolfgang Schwericke hatte Hoffmann damit bereits bei der Dezember-Sitzung provoziert. Da Hoffmann seinerzeit auf Angaben der Kreisverwaltung Bezug nahm, hatte Schwericke in Oranienburg nachgehakt und die Antwort zur jüngsten Ratssitzung mitgebracht. Es sei deutlich darauf hingewiesen worden, dass Markus Hoffmann erklärt worden sei, dass im Rahmen der Gefahrenabwehr eben keine Möglichkeit für ein Tempolimit an dieser Stelle bestehe, betonte Schwericke. Tempo 70 dort einzurichten sei zwar nicht ausgeschlossen, aber im Rahmen des normalen Genehmigungsprozederes durchzusetzen, das auch schon laufe. "Bei Gefahr im Verzug kann der Baulastträger handeln, aber nur bis der Schaden beseitigt ist", so Schwericke. Davon abgesehen, dass sich in diesem Fall nicht auf so einen Fall bezogen werden könne, da die Voraussetzungen fehlten.

Das ließ Hoffmann nicht auf sich sitzen. Der zuständige Mitarbeiter in der Kreisverwaltung habe ihm versichert, dass andere Kommunen das lockerer handhaben würden, behauptete er. "Hören sie auf, ich frage wieder nach. Die Untere Verkehrsbehörde war selbst vor Ort und hat sich das angeguckt", wollte Schwericke die Debatte dann beendet wissen. "Der Antrag ist gestellt, aber das dauert."

Offener zeigte sich die Verwaltung gegenüber einer Anfrage des Großwoltersdorfer Ortsvorstehers Andreas Ott. Der hatte im Namen seines Gremiums angeregt, am Wolfsruher Weg im Bereich des Ortseingangs die Verkehrsteilnehmer auf spielende Kinder aufmerksam zu machen. Das Problem: dort gilt bereits Tempo 30. "Bestimmte Schilder schließen sich gegenseitig aus, aber wir nehmen das mit. Das wird geprüft", versicherte Wolfgang Schwericke.