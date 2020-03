Rainer Fehlberg

Gerswalde (MOZ) Es war der 20. und damit drittletzte Spieltag, den das Billard-Team Uckermark (BTU) in der Barnimliga im Kegelbillard zu absolvieren hatte. Und der lief eigentlich wie immer für den ungeschlagenen Spitzenreiter der Liga in der Spielstätte von Gerswalde.

Wieder gelang mit 1004:840 Punkten ein glasklarer Sieg, diesmal gegen den Fünften der Tabelle, den BSV Sophienstädt II. Damit bleibt die blütenweiße Weste der Uckermärker. Matthias Schauseil war mit überragenden 265 Punkten der Beste. Aber auch Wolfgang Klaffki mit 254, Helmut Zöphel mit 246 und auch Wilfried Westphal aus Greiffenberg mit 239 Punkten überzeugten. Mit 229 Zählern das Streichresultat zu liefern, war für Marco Rieger insofern tröstlich, dass so manches Billardteam sich solch einen "Streicher" gewünscht hätte.

Gäste waren chancenlos

Auch die Gäste aus Sophienstädt waren mit dem Abend gar nicht unzufrieden: Sie spielten genau ihren Saisonschnitt, hatten in Sascha Richter mit 232 Punkten. ihren Stärksten und waren dann doch chancenlos.

Für das BTU ist die Meisterschaft fast schon in Sack und Tüten. Am nächsten Spieltag kommt mit Sophienstädt III der einzige echter Verfolger zum Finale nach Gerswalde. Dann fällt die endgültige Entscheidung, wobei schon jetzt wegen der größeren Zahl an Einzelpunkten für das BTU praktisch eine Vorentscheidung gefallen ist.