Torsten Bergk, Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Lars Betker, Landestrainer im Nachwuchs-Gewichtheben, sind zurzeit die Hände gebunden. "Auch wir haben am Montag erfahren, dass es in den nächsten fünf Wochen keinen Trainingsbetrieb gibt. Nur der Olympiakader darf noch trainieren, was bei uns Jon Luke Mau betrifft", berichtet Betker, der abgesehen davon allerdings ohnehin mit einer Absage der Olympischen Spiele rechnet, die in diesem Sommer in Japan stattfinden sollen. "Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass die Spiele regulär stattfinden. Es wird doch alles herunter gefahren zurzeit."

In der vergangenen Woche weilten die Sportler noch zu einem Trainingslager im polnischen Bydgoszcz. Ein individueller Trainingsplan für die jungen Gewichtheber sei auf die Schnelle noch nicht erstellt worden. "Die Kinder haben zuhause nicht die Möglichkeit, mit Gewichten zu trainieren." Das weitere Vorgehen werde in den kommenden Tagen entschieden.

Noch bevor die Corona-Krise sämtlichen Sport zum Erliegen brachte, konnte der erste Durchgang in der Athletikliga Staffel Süd durchgeführt werden. In diesem Jahr trafen sich 55 Sportler in der Gewichtheberhalle des Olympiastützpunktes – allein 39 Starter davon kamen von den beiden Frankfurter Vereinen ASK und USC Viadrina. Für die Altersklassen 12 bis 15 war es gleichzeitig noch die Möglichkeit, sich für die Landesauswahl Schüler für den DGJ-Schülerpokal ins Gespräch zu bringen. Das gute Leistungsniveau der Frankfurter wurde durch die Medaillenbilanz unterstrichen. So gab es 13-Mal Gold, neunmal Silber und sechsmal Bronze für die Frankfurter Heber bei insgesamt 19 Entscheidungen zu verzeichnen.

Der jüngste von allen Startern war Levin Littmann vom ASK, der in der AK 5 startete. Seine erreichten 398,35 Punkte waren bemerkenswert für sein Alter und er konnte sich damit über die Goldmedaille freuen. In der AK 6 holte sich Vereinskameradin Lotta Kalähne ebenfalls Gold. Weiteres Gold gab es in der AK 8 für Leon Viol vom USC. Über die 6,90 Meter im Medizinballschocken war vor allem sein Trainer sehr erfreut. Ebenfalls Gold gab es für Liza Lee Richter vom ASK.

Weiter mit goldenem Edelmetall ging es für den ASK mit Erik Delf und Joyce Wierschin in der AK 9. Bei der AK 10 dominierte bei den Jungen Lenny Deutschmann vom USC Viadrina das Wettkampfgeschehen. Er erhielt im Reißen mit 4,2 und im Stoßen mit 3,9 Punkten die höchste Technikbewertung in dieser Altersklasse. Silber ging an Tim Zich vom ASK. Er distanzierte Mino Elias Lucke vom USC Viadrina mit nur 1,95 Punkten Vorsprung auf den 3. Platz.

Bei den Mädchen machte es Alexis-Mercedes Grießmann ihrem Mannschaftskamerad Lenny gleich und holte für den USC ebenfalls Gold. Silber und Bronze sicherten sich Annemarie Wierschin und Joleen Paeck vom ASK. Für Konrad Schulz und Celina Bonack (beide ASK) gab es jeweils Silber in der AK 11. Ähnlich sah es in der AK 12 aus. Hier ging Silber an Philipp Schulz und Bronze an Nils Falk und Maria Menzel – alle drei vom ASK. Auch in der AK 13 konnten sich Sportler des ASK über weitere Medaillen freuen. So erkämpften sich Dan-Maurice Littmann und Amely Bortel Gold, Christin Bonack Silber und Adrian Delf Bronze. Die AK 14 war voll im Griff der Sportler vom ASK. Tom Hauff und Lucy Herweg erreichten Gold. Silber ging an Leopold Nicklas und Sissi Siegert sowie Bronze an Moritz Hennig. Für Moritz ein toller Erfolg, betreibt er das Gewichtheben doch erst seit kurzer Zeit.

In der AK 15 holte Arian Urban Silber für den ausrichtenden ASK. Seine gesprungenen 7,96 m im Schlussdreisprung wurden nur vom Goldmedaillengewinner Lio Kronschwitz (AC Potsdam) mit 8,20 m übertroffen. Moritz Hammer vom USC schaffte es auf den Platz 6. Er überzeugte an diesem Tag vor allem im Medizinballschocken mit 12,14 m – weiter schaffte es keiner. Gold ging an Laura Viol vom USC Viadrina. Mit der erreichten Technikbewertung im Stoßen mit 9,0 Punkten zeigte sie wieder einmal ihre Stärke bei der Technik. Kein anderer Starter konnte an diesem Wettkampftag diese hohe Technikbewertung für sich verbuchen.

Jon Luke Mau bei Siegerehrung

Als Höhepunkt für die jüngsten Gewichtheber überreichte Jon Luke Mau die Medaillen und Urkunden bei der Siegerehrung. "Wir sind im Großen und Ganzen mit den erbrachten Leistungen zufrieden", so die Einschätzungen der verantwortlichen Trainer für die Auswahlmannschaft Lars Betker und Jens Schlieter. Wie und wann es weitergeht, wissen allerdings auch sie nicht.