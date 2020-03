Markus Kluge

Hakenberg (MOZ) Die Verfahren um die Verstöße gegen das Tierschutzgesetz in der Hakenberger Fleisch GmbH (Hafleg) sind beendet. Alle drei Angeklagten erkannten ihre Schuld und damit auch den jeweiligen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin an, weshalb es vor dem Amtsgericht in Neuruppin nicht zu einem Prozess kommen musste. Wie Mirjam Weiß, Pressesprecherin am Amtsgericht mitteilte, muss ein 46-Jähriger, der im Schlachtbetrieb tätig war, eine Geldstrafe von 60 Tagesätzen zu je 30 Euro zahlen. Seine beiden Kollegen im Alter von 41 und 45 Jahren müssen je 30 Tagessätze zu je 30 Euro zahlen.

Die drei Männer waren im Jahr 2018 im Schlachtbetrieb heimlich gefilmt worden. Die Aufnahmen, die später von der Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch veröffentlicht wurden, zeigen unter anderem wie Rinder unter mehrfachem Einsatz eines Elektrortreibers und durch das verdrehen des Schwanzes zur Schlachtung geführt wurden. Gefilmt wurde auch, dass Tiere vor dem Ausbluten nicht richtig betäubt waren. Die Aufnahmen haben damals bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die Hafleg hat daraufhin ihre Schlachtung geschlossen. Die Tiere der Rhinmlich GmbH, zu der die Hafleg gehört, werden seither in Teterow geschlachtet. Der Hofladen, für den vor Ort das Fleisch verarbeitet wird, soll auch geschlossen werden, hatte Rhinmilch-Chef Hellmuth vor Kurzem bestätigt.