Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Ein Teil der uckermärkischen Kreismeisterschaften konnte am Wochenende noch über die Bühne gebracht werden. Trotz der Sorge wegen der Ansteckungsgefahr wurde die Situation bei vier Schützen gleichzeitig auf dem Schießstand als nicht sehr bedenklich angesehen.

Insgesamt verzeichnete die Schützengilde Schwedt als Gastgeber 48 Starter aus Angermünde, Gartz, Golm, Lychen, Templin und Schwedt. Einige Sportler traten mit der Möglichkeit des Wechsels der Visiereinrichtungen mehrfach an. Das Feld splittete sich aufgrund der Altersklassen und Disziplinen sehr stark auf, sodass es eigentlich nur Sieger und wenig Platzierte gab. Wichtig für alle Teilnehmer war das Wettkampfgefühl und die Freude am Sportschießen. Die Kampfrichter freuten sich, nicht umsonst den Weg in die Wettkampfstätte gemacht zu haben und die "Küchenchefs" mussten sich ebenfalls nicht um ihre Vorbereitungen sorgen.

An drei Tagen wurde geschossen

In der Königsdisziplin der Gewehrschützen – dem Schießen mit dem KK-Gewehr, 60 Schuss liegend – haben sich die fünf Wettkämpfer achtbar geschlagen. Dieter Saßenberg aus Schwedt erzielte mit sehr guten 532 von 600 möglichen Ringen das beste Resultat, gefolgt von Fred Beckmann (524) und Fred Neumann (521/beide Gartz). "Erfreulich war die Teilnahme eines Juniors aus Gartz. Kai Neumann erzielte mit 481 Ringen einen guten Achter-Durchschnitt", erzählte der Kreissportleiter Heiko Strempel.

Das Schießen mit dem KK-Sportkarabiner im liegenden Anschlag wurde mit sieben Schützen gewertet. Bester war Fred Neumann aus Gartz (177) mit nur einem Ring Vorsprung vor Vereinskamerad Fred Beckmann. Auch der Gartzer Waldemar Radloff erzielte 176 Ringe und gewann in seiner Klasse.

Die Disziplin stehend Auflage mit dem KK-Gewehr verzeich-nete immerhin acht Teilnehmer. "Diese Disziplin ist angenehm für die etwas älteren Schützen unter uns", erläuerte Stempel. Das mit Abstand beste Ergebnis erreichte der Templiner Detlef Bethke, der auch an den Landesmeisterschaften teilnehmen will, mit 284 von 300 möglichen Ringen. Ihm folgte der Schwedter Harro Sluyter (261).

Die folgenden Disziplinen wurden mit dem KK-Gewehr mit einer Auflage und zur Unterscheidung zum einen mit dem Zielfernrohr und zum anderen mit Diopter, ein Rundkorn nutzend, geschossen. Mit dem Zielfernrohr gingen 16 Starter ins Rennen. Detlef Bethke (Templin) war mit 295 Ringen am treffsichersten. Besonders zu erwähnen auch die Damen. Das Trio – Konstanze Noee aus Schwedt, Susanne Pilz aus Templin und Kerstin Nitz aus Angermünde – erreichten mit 262 Ringen das gleiche Ergebnis. Auch sie konnten sich als Sieger und Zweitplatzierte in ihren Klassen eintragen.

13 Teilnehmer gab es mit dem KK-Gewehr/Diopter. Das beste Ergebnis erzielte Kerstin Nitz (297). Der älteste Starter, Friedrich Sarow aus Angermünde überflügelte alle weiteren Schützen mit 273 Ringen. Aber auch die 270 von Roland Köppe aus Lychen ist mit einem Neuner-Durchschnitt recht achtbar.

Der Sportleiter der Schwedter Schützengilde, Volker Hauschild, und der Kreisschützenmeister der Uckermark, Dieter Pohlann, bedankten sich bei allen Teilnehmern, bei den Kampfrichtern und Helfern für die sehr gute Durchführung und auch Versorgung.