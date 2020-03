Bernhardt Rengert

Brandenburg Gut 800 Seiten stark ist Oliver Pötzsch "Der Lehrmeister" in Buchform geraten. Diverse Rezensenten loben nach "Der Spielmann" mit ihm die opulente und gelungene Fortsetzung seines Faust-Romans – und beerdigen sie! Vielleicht etwas übereilt. Mit sechsjähriger Unterbrechung knüpft "Der Lehrmeister" an die Handlung von "Der Spielmann" direkt an und selbst wenn es immer mal wieder Rückblenden mit Tendenzen zu ermüdender Wiederholung gibt, empfiehlt es sich doch, den ersten Teil zuvor vollständig gelesen – oder gehört zu haben. Auch Teil Zwei liegt nämlich bereits in einer vom Schauspieler und Synchronsprecher Tobias Kluckert erneut hervorragend eingelesenen Hörbuchfassung vor, die durchgängigen Gänsehauteffekt garantiert. Auch wenn die Handlung unaufhörlich einem scheinbar unabwendbaren Höhepunkt entgegentreibt, wird auf einem durchgängig hohen, spannenden Niveau erzählt. Faust ist an der Nahtstelle zwischen ausgehenden Mittelalter und beginnender Renaissance zum anerkannten Magier, Wunderheiler und Astrologen gereift. Selbst von Herzögen, Grafen und Bischöfen geschätzt, zieht er mit seiner Gauklertruppe durch die Lande. Begleitet von seiner Ziehtochter Greta und seinem treuen Adlatus Karl Wagner begegnet er dabei so mancher Persönlichkeit der damaligen Zeit. Etwa dem genialen Leonardo da Vinci oder Papst Leo X, dem – von Martin Luther behindert – jedes Mittel recht ist, um den Bau des Petersdoms zu vollenden. Doch Faust ist ein Gehetzter. Das 16. Jahrhundert ist zwar von Mystik und Wunderglauben geprägt, doch ihren Vordenkern droht auf Schritt und Tritt auch noch Verfolgung und Scheiterhaufen. Das Ringen des Guten mit dem Bösen ist längst nicht entschieden und Faust weiß, dass ihm keine Wahl bleibt. Er muss sich Tonio del Moravia, seinem einstigen Lehrer erneut stellen. Dafür reist er durch halb Europa, meistert so manches Abenteuer und durchsteht erneut unglaubliche Grausamkeiten. Auch darin steht dieser zweite Teil dem ersten in nichts nach. Am Ende lässt Pötzsch seinen Faust in einem unterirdischen Höllenschlund verschwinden – in Rom! In Rom (?) – da sagen die wenigen erhaltenen Überlieferungen, die es von der historischen Faust-Figur gibt und an die er sich bisher so getreulich gehalten hat, doch etwas anderes? Nun, die Hoffnung stirbt zuletzt und selbst der Autor spricht ja nur vom "vermeintlichen" Ende seines Fausts im zweiten Teil, da sollte eine fantasievolle Fortsetzung also nicht völlig ausgeschlossen sein!

Hörbuch; Oliver Pötzsch: Der Lehrmeister, gekürzte Lesung von Tobias Kluckert, 3 mp3-CDs (ca. 1300 min), Hörbuch Hamburg 2019, ISBN 978-3-95713-173-7.