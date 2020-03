So sieht es heute an der Stelle aus, im Vordergrund eine Buswendeschleife. © Foto: Peter Wittstock

Peter Wittstock

Kleinwudicke Mit dem Schriftzug "Gruß aus Kl. Wudicke" versehen hatte der Verlag von Johann Lindenberg 1905 diese hübsch colorierte Ansichtskarte herausgegeben. Beschrieben wurde das Kleinod ein Jahr später. Dabei gingen liebe Grüße an eine Familie Schulze in Berlin-Rixdorf. Kleinwudicke entstand Anfang des 18. Jahrhunderts. Im Ursprung hatte dort Familie von Möllendorff, dauerhafte Besitzer de Ritterguts Großwudicke, zuerst eine Teerhütte errichten lassen. In deren Umfeld entwickelte sich das neue Dorf.

Die Besitzer veranlassten Ende des 18. Jahrhunderts den Bau einer Kapelle. In dieser fanden neben Trauerfeiern und Hochzeiten auch Taufen statt. Vom damaligen Kolonistendorf blieb der Nachwelt wenig erhalten, lediglich das Gebäude Nr. 17. In diesem befand sich einst die Teerhütte. Auf der Karte zu sehen rechts hinter dem Baum. Später war darin eine Gaststätte. Als Schmuckstück stellt sich noch heute das gut erhaltene Fachwerk des Gebäudes dar. Seit wann genau dort Gäste bedient wurden, lässt sich nicht konkret belegen. Einige ältere Einwohner meinen, das Haus wäre bereits im 18. Jahrhundert ein Lokal gewesen, so Felix Menzel, Bürgermeister der Gemeinde Milower Land. Doch gesichert sei erst das Jahr 1871. Bei Umbauten 1984/85 sei letztere Zahl aufgetaucht, sagt der Kleinwudicker. Seit vielen Jahren führt seine Mutter, Heidemarie Menzel, das heutige "Jägerheim". Das Antlitz von Kleinwudicke, das zu Großwudicke gehört, hat sich positiv verändert und das nicht nur hier, an der jetzigen Busschleife. Straße und Grundstücke bilden ein harmonisches Ganzes. Ein schöner Flecken zum Wohnen ist Kleinwudicke geworden und immer einen Ausflug wert.