MOZ

Frankfurt (Oder) Zum 1. Mai werden die ersten 31 Plätze in den Häusern 3, 4 und 8 in den Ferdinandshöfen vermietet. Die Vermietung hat bereits auf der Internetseite der Variwo GmbH begonnen, dort lassen sich auch die Unterlagen einreichen. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit und 30 Jahren Leerstand zieht somit zum Sommersemester wieder Leben in den ehemaligen Brauerei-Komplex. 56 weitere Wohnplätze werden zum 1. Juli vermietet, die letzten 42 Zimmer bis September. Wer sich früh bewirbt, kann sich ein Apartment aussuchen oder WG-Wünsche äußern. Die Zimmer für Studierende und Auszubildende in vollausgestatteten Einzel-, Zweier- und Dreier-Apartments kosten 300 Euro, hinzu kommt nur eine Strompauschale in Höhe von 20 Euro. Das Wohnquartier ist barrierefrei und bekommt Waschsalon, Gemeinschaftsflächen, Fitnessstudio und Gastronomie.

Bilder der Zimmer und alles zur Vermietung sind online zu finden unter ferdinandshoefe.de