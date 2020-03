Amy Walker

Oranienburg (MOZ) Die Unternehmerin Steffi Rose appelliert am Equal Pay Day an alle Frauen, sich selbst und ihre Arbeit nicht unter wert zu verkaufen.

Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit, häufiger in Sozialberufen, sind häufiger selbstständige Kleinstunternehmerinnen oder Freiberuflerinnen als Männer. Grundsätzlich bedeutet das: Frauen sind finanziell prekärer aufgestellt. Das heißt unter anderem, dass sie seltener für den Ernstfall vorsorgen können, wie beispielsweise für den Fall, dass sie arbeitslos werden. Im Schnitt verdienen Männer in Deutschland 20 Prozent mehr als Frauen. Das bedeutet auch, dass Frauen 20 Prozent mehr arbeiten müssen, um das gleiche Geld wie Männer zu haben. Genau aus diesem Grund wurde der sogenannte "Equal Pay Day" – der Tag der Lohngerechtigkeit – ins Leben gerufen, der dieses Jahr auf den 17. März fällt. Dieser Tag markiert die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern, da bis zu diesem Tag Frauen symbolisch auf das Jahr gerechnet umsonst gearbeitet haben.

Prekäre Selbstständigkeit

Steffi Rose arbeitet seit 16 Jahren als selbstständige Fotografin in Oranienburg. Seit etwa dreieinhalb Jahren ist sie außerdem die Leiterin des Netzwerks "Unternehmerinnen in Oberhavel". Außerdem bietet sie für Fotografen Workshops und Coachings an, wie sie sich am besten aufstellen.

Ihrer Ansicht nach ist die Möglichkeit der Selbstständigkeit für viele Frauen Segen und Fluch zugleich. "Viele Frauen werden in die Selbstständigkeit gedrängt, da es einfacher ist, so das Familienleben zu organisieren. Für viele selbstständige Frauen ist es aber auch sehr schwer, von der Selbstständigkeit zu leben", sagt Steffi Rose. Dies liege unter anderem daran, dass Männer nach wie vor mehr verdienen, daher ergebe es für die Familie oft Sinn, das der Mann weiter arbeiten geht, während die Frau beruflich zurücksteckt. Die Rollenbilder sind festgefahren, und die Lohnlücke trägt dazu bei. "Für Frauen ist das dramatisch", so Rose.

Steffi Rose war viele Jahre alleinerziehend. Sie weiß, dass sie Glück hatte, dass ihre Tochter viel Zeit bei den Großeltern verbringen konnte, da sie immer in der Nähe lebten. "Die Selbstständigkeit war damals für mich sehr wichtig", sagt die Fotografin. Es war aber auch nicht immer alles einfach – ein Job in der Kreativbranche werde zu oft von anderen belächelt oder nicht ernstgenommen. "Es muss für Selbstständige und Freiberufler mehr Unterstützung geben, generell in der Pflege und in der Kinderbetreuung. Aber auch über Sachen wie Grundeinkommen müssen wir sprechen." Gerade in Krisenzeiten wie jetzt mit dem Coronavirus müsse es eine Absicherung für Menschen in unsicheren Berufen geben. "Ich glaube, das wird uns jetzt zunehmend beschäftigen," so Rose.

Über das Gehalt sprechen

In ihrem Unternehmen stellt Steffi Rose drei Frauen und einen Mann auf freier Basis ein. Wenn sie Bewerbungsgespräche führt, fällt ihr auf, dass die Frauen oft nicht wissen, was ihr Stundensatz überhaupt ist. "Bisher habe ich nur eine Frau im Gespräch gehabt, die das wirklich gezielt sagen konnte." Deshalb lautet ihr Appell an Frauen grundsätzlich: "Ihr müsst wissen, was ihr wert seid!" Aus ihrer Erfahrung kann sie sagen, dass Männer viel offener in der Wirtschaft agieren. Sie sprechen transparenter über ihren Lohn und sind besser im Netzwerken als viele Frauen. "Es muss aber mehr Lohntransparenz geben. Dann würde vielen Frauen auch klar werden, wie sehr sie sich unter Wert verkaufen", so Steffi Rose.

Gerade in einer hart umkämpften Branche wie ihrer sei es wichtig, die Stimme zu erheben und sich nicht zurückzuhalten. Wenn sie in einem Bewerbungsgespräch merkt, dass die vor ihr sitzende Frau keinen klaren Überblick darüber hat, wie viel Geld sie für ihre Arbeit verlangen kann, hakt sie genauer nach. "Das machen aber in der Wirtschaft die meisten nicht." In der vergangenen Woche habe sie im Rahmen der Frauenwoche bei einer Veranstaltung von "Unternehmerinnen in Oberhavel" und dem IHK viele gute Gespräche über dieses Thema geführt. An der Kompetenz von Frauen gegenüber Männern gibt es ja keinen Zweifel. Sie müssen nur mehr von der Gesellschaft verlangen.