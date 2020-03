René Wernitz

Rathenow (MOZ) Im Landkreis Havelland gibt es mit Stand vom Montag, 16.30 Uhr, vier bestätigte Corona-Infektionen. Laut Kreisverwaltung befänden sich alle Erkrankten in häuslicher Quarantäne und würden durch die Gesundheitsbehörden überwacht. Die Vorsorgemaßnahmen weiten sich derweil aus. So ist etwa der für den 23. März angesetzte Kreistag abgesagt.

Indessen reduziert die Kreisverwaltung bis auf Weiteres den Besucherverkehr auf ein notwendiges Minimum. Die Sprechzeiten in den verschiedenen Verwaltungsbereichen bleiben trotz der Vorkehrungsmaßnahmen weiterhin erhalten. Um sie wahrzunehmen, ist nun lediglich eine vorherige Terminvereinbarung (telefonisch oder per E-Mail) erforderlich. Die Bürger sind zudem angehalten, in der aktuellen Situation nur dringliche Anliegen vorzutragen, die nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden können.

Allgemeine Handlungsempfehlungen sowie weitere Informationen zum Coronavirus hat der Landkreis Havelland im Internet auf www.havelland.de/coronavirus für die Bürger zusammengetragen. Ferner hat das Gesundheitsamt eine Hotline eingerichtet: Unter 03385/5517119 können Bürger montags und dienstags von 9.00 bis 18.00 Uhr, mittwochs und donnerstags von 9.00 bis 16.00 Uhr sowie freitags von 9.00 bis 14.30 Uhr Fragen zum Coronavirus stellen.