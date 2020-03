Busse in der Mittelmark

Mittelmark Der Geschäftsführer der regiobus, Hans-Jürgen Hennig informiert wie folgt: "Der Aufgabenträger Landkreis Potsdam-Mittelmark hat festgelegt, dass regiobus den gültigen Fahrplan ohne Reduzierungen weiterhin bedient. Diese Maßnahme soll vor allem dazu dienen, dass alle relevanten Ziele, insbesondere die Schulen und Kitas aber auch Arbeitsstätten vorerst vollumfänglich erreichbar bleiben.

Auch wenn Landkreis und regiobus davon ausgehen, dass aus den bekannten Gründen in den Folgetagen die Nutzerzahlen zurückgehen werden, soll das Angebot noch nicht reduziert werden. Damit werden auch die Verhältnisse in den Bussen durch mehr Platz angesichts der Virusbedrohung eher günstiger.

An den Maßnahmen für Verbesserung der Fahrzeugbelüftung (Türöffnungen aller Türen, an allen Haltestellen so technisch möglich) hält regiobus auf Anraten der Fachleute des Landkreises fest. Die Beschäftigten im Fahrdienst werden zusätzlich mit geeigneten Handschuhen ausgestattet, um das Risiko durch das Bargeld zu reduzieren.

Wir bedanken uns bei allen Fahrgästen für das Verständnis und hoffen, dass alle unsere Kunden aber auch Mitarbeiter gesund diese Herausforderung meistern."

Alle Fahrpläne und aktuelle Fahrinformatione: www.regiobus.pm.