Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Die Turm Erlebniscity bleibt ab dem heutigen Dienstag ebenfalls geschlossen. Das teilte der Turm am Morgen auf seiner Internetseite und bei Facebook mit. Der Tierpark in Germendorf will heute noch einmal öffnen, ebenso das Aqua-Stadtbad in Hennigsdorf.

Die Stadtservice Oranienburg GmbH (SOG) als Betreiberin der Freizeiteinrichtung hatte sich lange gesträubt, die Bäder sowie die Sauna- und Sportanlagen zu schließen. Noch am Freitag erklärte die Gesellschaft, dass das Ansteckungsrisiko in den Bädern wegen Wärme und Feuchte in Bad und Saunalandschaft gering sei.

Kritiker warfen der SOG danach Naivität vor, Landrat Ludger Weskamp drohte am Dienstag bereits indirekt mit der Schließung der Erlebniscity. Am Abend erledigte das Bundeskanzlerin Angela Merkel, in dem sie unter anderem die Nutzung von Sport- und Freizeitanlagen vorübergehend untersagte. "Die Turm Erlebniscity wird diese Vorsichtsmaßnahme, die der weiteren Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus dienen soll, bereits zu heute, Dienstag, 17. März 2020, umsetzen", hieß es in der Erklärung der.

Das Aqua-Stadtbad in Hennigsdorf schließt dagegen erst ab Mittwoch, teilten die Stadtwerke Hennigsdorf mit. "Die laufenden Schwimmkurse, die durch die Schließung ausfallen, können voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Die Termine hierfür werden über Aushänge, diese Website sowie die Facebook-Fanpage SWH-Familie rechtzeitig bekannt gegeben", heißt es auf der Internetseite des Stadtbades. Die Schließung dauert zunächst bis einschließlich Sonntag, den 19. April 2020. "Die Entscheidung über eine mögliche Verlängerung wird dann auf Grundlage der aktuellen Situation getroffen."

Auch der Tier- und Freizeitpark in Germendorf will heute noch einmal öffnen. Ab Morgen bleibt aber auch er geschlossen, teilte die Familie Eichholz via Facebook mit.