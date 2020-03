Amy Walker

Oberhavel (MOZ) Aufgrund des Coronavirus fürchten Reiseunternehmen um ihre Existenz. Für die ganze Branche ist es ein Desaster. In den Oberhaveler Reisebüros ist die Sorge groß.

"Wir haben keine neuen Buchungen, gar keine", klagt Ulrike Dölle. Die Verzweiflung ist übers Telefon deutlich zu spüren. In dem Reisebüro in Borgsdorf, wo Ulrike Dölle arbeitet, herrscht Alarmzustand. "Die Situation ist absolut einmalig. Die ganze Branche bricht zusammen."

Durch die Corona-Krise sind Reiseveranstalter und Reisebüros besonders belastet. Seit Montag sind sogar die Grenzen geschlossen, zahlreiche Flüge sind storniert, Kreuzfahrten wurden abgesagt. "Im Moment läuft es noch so, dass Kunden das Geld vom Veranstalter meistens zurückbekommen – aber das könnte sich schnell ändern. Es kann ja nicht ewig so weitergehen. Rechtlich müssten sie das nicht tun, da bei höherer Gewalt wie eine Pandemie die Reiseveranstalter abgesichert sind", sagt Ulrike Dölle. In dem Büro "UrlaubsCHECKer IN Borgsdorf" habe sich die Inhaberin Claudia Jacob nun an den Vermieter gewendet, in der Hoffnung dass er vorübergehend die Miete halbiert. "Wir wissen nicht, wie er darauf reagieren wird. In über 20 Jahren mussten wir nie Kontakt aufnehmen", sagt Ulrike Dölle. Am Freitag hat das Reisebüro Kurzarbeit angemeldet, seit Montag ist diese genehmigt.

Bei Fechtners Reisen in Oranienburg ist die Verunsicherung ebenfalls groß. Am Montag führte die Leitung ein Krisengespräch, die Klarheit bringen sollte. "Wir haben alle Reisen bis nach Ostern abgesagt", sagt Simone Puhlmann. "Für die Kunden ist das eine Erleichterung, da viele sich schon gewundert haben. Aber für uns Mitarbeiter sitzt die Verunsicherung tief." Sie gehen zunächst alle weiter wie gewohnt zur Arbeit, um für Kunden im Reisebüro ansprechbar zu sein. "Die Stimmung ist nicht gut", sagt Simone Puhlmann. Ihrer Ansicht nach werden viele Unternehmen jetzt Pleite gehen – es sei denn, die Regierung greift ein. "Ich dachte ja, die Neckermann-Pleite wäre schlimm. Aber so etwas habe ich noch nie erlebt."

Ulrike Dölle berichtet zudem, dass sie keinen Ansprechpartner bei den Airlines erreiche. "Es ist immer besetzt, oder es geht niemand ran", sagt sie. Dadurch könne sie auch keine verbindliche Antwort sowohl für sich als auch für die Kunden erhalten. Solange Kunden noch umbuchen anstatt zu stornieren, gebe es vielleicht Hoffnung. Wirklich zuversichtlich klingt sie nicht.