Silvia Passow

Havelland Der 21. März ist der Tag des Waldes. Eingeführt wurde der Tag als Reaktion auf die globale Waldvernichtung in den 1970er Jahren von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Vor welchen Herausforderung steht heute die Waldwirtschaft, wie verkrafteten die heimischen Wälder die zwei zurückliegenden trockenen Sommer?

Mit rund 11,4 Millionen Hektar Waldfläche ist Deutschland eines der waldreichsten Länder in der Europäischen Union. Das entspricht immerhin knapp einem Drittel der Fläche der Bundesrepublik. Etwa die Hälfte der Wälder befindet sich in Privatbesitz. In deutschen Wäldern befinden sich etwa neunzig verschiedene Baum- und Straucharten. Davon sind Fichte, Kiefer, Buche und Eiche die am Häufigsten vertretenden Baumarten. 47 Prozent der Wälder sind ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete, 38 Prozent sind Naturparks. Unsere Wälder speichern jedes Jahr rund 2,6 Milliarden Tonnen Kohlenstoff und sind somit wichtige Klimaschützer.

Der Wald ist Heimat für Tiere und Pflanzen und er ist Refugium und Rückzugsort für menschliche Seelen. Durchatmen, die frische, herbe Waldluft einziehen. Die Aromen, die Geräusche, das Singen der Vögel und Summen der Insekten und die Lichtspiele, die Blätter und Flechten in ungeahnt viele Grüntöne taucht.

Doch wie geht es diesem Wald? Bäume beschweren sich nicht hörbar und sie nehmen auch nicht Reißaus, wenn die Umgebung nicht mehr passt. Ihre Beweglichkeit lässt sich nur in Generationen messen, wenn der Samen ein Stück weitergetragen wird und dort aufgeht. Zwei Dürrejahre liegen hinter uns, die den Bäumen massiv und gleich auf mehrere Weisen, zusetzten. Die Hitze, der Wassermangel, sind Ursache für die Probleme. Das beschreibt auch der Landesbetrieb Forst Brandenburg in seinen Veröffentlichungen zum Zustand des Waldes im Land. Durch den Wassermangel kommen die Wurzeln in den tieferen Erdschichten nicht mehr an das dringend benötigte Nass, der Baum trocknet aus. Die Bäume befinden sich im sogenannten Trockenstress. Im letzten Sommer konnte man sehen, wie Laubbäume bereits im Sommer die Blätter fallen ließen.

Bei Schädlingsbefall ist der Baum wehrlos. Da wo der Borkenkäfer Löcher bohrt, reagiert der gesunde Baum mit der Bildung von Harz, verschließt das Loch. Während des Dürresommers schalteten die Bäume auf Notprogramm, für Abwehrmaßnahmen reichten die Reserven der Bäume nicht aus, der Borkenkäfer hatte freie Fahrt. Doch das Drama hatte schon zuvor seinen Anfang genommen. Die Herbststürme von 2017 hatten viele Bäume entwurzelt, diese blieben liegen, bildeten optimale Brutstätten für rindenbrütende Käfer. Der Befall durch den Buchdrucker ist in Brandenburg so umfangreich wie seit 25 Jahren nicht mehr. Dazu kommen Kupferstecher, Lärchen- und Kiefernborkenkäfer, nadelfressende Insekten wie Nonne, Kiefernspinner und Forleule. Als Folge der Klimaveränderungen zeigt sich bereits eine Zunahme bei den wärmeliebenden Insekten.

Und dann kamen die Waldbrände, die gerade in den Wäldern Brandenburgs, wie in keinem anderen Bundesland, gewütet hatten. Im Hitzejahr 2018 hatten in Brandenburg 491 Waldbrände auf einer Gesamtfläche von 1.664 Hektar katastrophale Schäden hinterlassen. Besonders betroffen war das südliche Brandenburg. Die Bekämpfung der Brände wird oft durch munitionsbelastete Böden erschwert.

Das Jahr 2019 begann mild und im April kam es zu der gefürchteten Frühjahrstrockenheit. Der Mai war etwas kühler als gewohnt, doch schon der Juni holte zu Rekorden aus, war der wärmste, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in der Region. 3,7 Grad über dem 30jährigen Mittel und so gut wie kein Regen. Ende Juli stieg das Thermometer dann auf über 40 Grad und auch der August war heiß, hier gab es zum Monatsende noch mal satte 34 Grad. Der Landesbetrieb Forst Brandenburg sieht hier einen deutlichen Wandel im Klima.

Einen Kollaps für die Wälder sieht der Landesbetrieb aktuell nicht. Der Wald ist nach den zwei trockenen und heißen Sommern sehr geschwächt und gefährdet, heißt es hier. Der Landesbetrieb empfiehlt eine schnelle und höhere Baumartenvielfalt für die Wälder im Land. Durch Strukturreichtum und eine buntere Baumartenmischung kann das Risiko für den Brandenburger Wald gesenkt werden, lautet die Empfehlung. Wie dem Wald konkret geholfen werden kann, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen, die in kontrovers geführten Diskussionen ausgetauscht werden. Mit dem Positionspapier "Anpassung der Wälder an den Klimawandel" strebt der Deutsche Verband Forstlicher Forschungsanstalten eine Versachlichung in der Diskussion an und hofft einen Konsens zu finden. In dem Papier werden neben Waldbaulichen und technischen Maßnahmen auch politische Maßnahmen eingefordert.

Im Wald der Zukunft muss die Kiefer ein bunteres Umfeld bekommen, heißt es beim Landebetrieb Forst Brandenburg. Von Eiche und Rotbuche möchten man sich nicht verabschieden, doch ist anzunehmen, dass andere Baumarten Teile des Platzes im Wald einnehmen werden. In Brandenburg gibt es etwa dreißig verschiedene Baumarten von denen gelten einige als Klimaresistenter. Dazu gehören Linde, Ahorn und Hainbuche. Die Zukunft wird zeigen, welche Bäume den Wald in Brandenburg prägen, das Klima von Morgen besser vertragen können. Möglicherweise sind dies die noch weniger in Brandenburg verbreitete Douglasie, Weißtanne und Roteiche. Aufzulösen ist sicherlich auch die Frage, ob ein Naturwald im Widerspruch zum Wirtschaftswald stehen muss.