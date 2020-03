Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Schüler des Gauß-Gymnasiums in Frankfurt (Oder) ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das bestätigte der Oberbürgermeister. Es handelt sich demnach um einen Jungen aus der 12. Klasse, dessen Vater vor ein paar Tagen aus einem Skigebiet zurückgekehrt sei. Er habe seinen Sohn dann anschließend offenbar angesteckt. Die Familie wohnt nicht in Frankfurt (Oder) sondern in einem Nachbarlandkreis.

Das Gesundheitsamt ordnete häusliche Isolation für alle Schüler an, mit denen der betroffene Jugendlicher regelmäßig Kontakt hatte. Um wie viele Personen es sich insgesamt handelt, war zunächst unklar. Testungen werden bei den Schülern laut Oberbürgermeister René Wilke nicht vorgenommen, solange keine Symptome vorliegen. "Das ist bundesweit so. Denn ohne Symptome kann die Viruslast so gering sein, dass der Test ein negatives Ergebnis anzeigt, obwohl derjenige möglicherweise doch infiziert ist", erklärt der OB.

Ab Mittwoch ist das Gauß-Gymnasium - wie alle anderen Schulen in Frankfurt (Oder) - bis mindestens zu den Osterferien ohnehin geschlossen.