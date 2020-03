Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Die Versorgung mit Finanzdienstleistungen werde, so teilt es die Mittelbrandenburgische Sparkasse selbst mit, auch in Zeiten der Corona-Ausbreitung gesichert sein.

Vor allem die Bargeldversorgung solle weiter aufrecht erhalten sein. "Ab Mittwoch, 18. März, schließen alle Schulen und Kindertagesstätten in Brandenburg bis zum Ende der Osterferien. Das wird sich gegebenenfalls auch auf die Verfügbarkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MBS auswirken", heißt es in einem Schreiben der MbS. Einschränkungen in einigen Geschäftsstellen könnten so auftreten.

Doch auch bei möglichen temporären Einschränkungen von Beratung und Service bleibt es Ziel, die Geldautomaten verfügbar zu halten. "Die Bargeldversorgung sehen wir gegenwärtig als gesichert an." Dennoch verweist die Sparkasse auf die praktische Art, mit der Karte zu zahlen oder aber per Online-Banking, Mobile-Banking (Smartphone-App, sogar kontaktlos möglich) oder KWITT.

Kunden haben zudem die Möglichkeit, telefonisch ihre Bankgeschäfte über das KundenServiceCenter, Telefon 0331/ 898989, zu veranlassen. Wer noch nicht für das Online- und Mobile-Banking freigeschaltet ist, kann über das Kunden-ServiceCenter beauftragen.