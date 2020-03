red

Golzow/Ragösen Ein 52-jähriger Motorradfahrer kam, offenbar aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, rechts von der B102 zwischen Golzow und Ragösen ab und fuhr in ein angrenzendes Waldgebiet. Dabei stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich schwer am Bein. Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten Mann und brachten ihn in ein umliegendes Krankenhaus, in dem er dann auch stationär aufgenommen werden musste. Das Motorrad (Kawasaki Ninja) war nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wurde auf 20.000 Euro geschätzt.