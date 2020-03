Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Vor allen die Tierhalter fürchten Probleme, sollten Mitarbeiter erkranken oder ganze Teile der Belegschaft in Quarantäne müssen, erklärt Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbandes.

"Tiere können nicht warten, sie müssen gemolken und versorgt werden", schildert der Landwirt die Situation. Ein System von Betriebshelfern, wie es in den alten Bundesländern für kleine Familienhöfe aufgebaut wurde, existiert hier nicht. Ein weitere Problem zeichnet sich im arbeitsintensiven Gemüseanbau ab. Bei der Spargel- und Gurkenernte sind die Betriebe auf Helfer, vor allem aus Osteuropa angewiesen. Eine unbürokratische Lösung ist noch nicht in Sicht. Wenigstens, so Wendorff, hat die Politik die Forderung erfüllt und die Landwirtschaft bei den gegenwärtigen Einschränkungen als systemrelevant eingestuft.