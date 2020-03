Jürgen Meier

Schwedt (MOZ) Um es vorweg zu nehmen: Die kleine Abteilung Gewichtheben der TSG Angermünde trainiert nach ihrem letzten Wettkampf vorerst weiter. "Natürlich werden wir verschärft auf Hygiene achten, ein enger Kontakt zwischen den Sportlern kommt nicht zu Stande", so die Auskunft von Jürgen Meier, Abteilungsleiter der TSG.

Zuletzt nahm er mit zwölf Sportlern am ersten Athletikliga-Vergleich teil. In der Nordstaffel kämpften Gastgeber TSV Blau-Weiß Schwedt, SV Motor Eberswalde und die TSG Angermünde. Gehoben wurde in der Kategorie Schüler Jahrgang 2005 bis 2013 und Kinder A bis C und jünger Jahrgang 2008 bis 2013.

Für die TSG hoben Felix Hoppe und Philipp Schneider. Beide wechselten zu Beginn des Jahres den Jugendbereich von den Kinder C zu den Kindern B was bedeutet, dass beide sich zum ersten Mal in der Disziplin Stoßen bewähren mussten. "Nach drei gültigen Versuchen im Reißen war die Aufregung in der zweiten olympischen Disziplin doch etwas groß. Letztlich überzeugten Beide mit ersten Fertigkeiten beim Stoßen mit 3,2 und 2,4 Technikpunkten", erinnerte sich Trainer Meier. Punkte aus der Athletik im Schlussdreisprung, Kugelschocken und Lauftest kamen dazu. Am Ende standen beide auf dem Podest – Silber für Philipp und Bronze für Felix.

Gute Technik der älteren Heber

Technisch versierter zeigte sich Benedikt Drafz, Schüler (JG 2005) in sechs gültigen Versuchen mit 55 kg im Reißen und 70 kg im Stoßen. Auch die Verbesserungen im athletischen Teil brachten den nötigen Punktgewinn für Gold. Zeitgleich kämpften die Kinder A (JG 2008/09) sowie Kinder C (2011) und jünger in der Athletik. Bei den Kindern A war die TSG mit sieben Sportlern vertreten. Punkten konnte Sven Jabs im Kugelschocken (7,12 m) und mit 5,57 m im Dreisprung. Aber auch Frederik Ruh und Jakob Hönicke machten Tempo im Lauftest mit Zeiten von 14,0 und 14,7 sek. Nach dem athletischen Teil folgte der olympische. Hier boten sich Julien Tech Kruse und Sven Jabs (JG 2008) ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide erreichten im Zweikampf mit 26 kg im Reißen und 30 kg im Stoßen 56 kg. Am Ende entschied der Technikpunktwert und das Körpergewicht über die Platzierung, die zugunsten für Sven (Silber) und Platz 4 für Julien ausfiel. Kampfstark mit nur 0,75 Zählern Unterschied im Zweikampf zeigten sich auch Jakob Hönicke und Frederik Ruh. Am Ende entschied die Zeit und Weite im Lauftest und Kugelschocken über die Platzierung. Frederik bekam Gold, Jakob Silber. Justin Goede, Leon Fiehn und Fynn Hofmann komplettierten die Gruppe und kamen auf Platz 6 bis 8.

Bei den jüngsten Kinder C nahm Erstteilnehmer Tom Koriath (JG 2013) seine erste Medaille mit nach Hause. Luca Siedschlag erhielt Silber im Jahrgang 2012.