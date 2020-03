Tilman Trebs

Hohen Neuendorf (MOZ) Ein spektakulärer Unfall hat sich am Montagnachmittag auf dem Lidl-Parkplatz am Backofenweg in Hohen Neuendorf ereignet.

Nach Angaben der Polizei hatte ein 85-jähriger Autofahrer gegen 17 Uhr offenbar Gas- und Bremspedal miteinander verwechselt. Das Auto prallte danach gegen einen Laternenpfahl, überschlug sich und blieb in einem angrenzenden Graben auf dem Dach liegen.

Der Senior wurde verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei vermutet, dass der Mann unter dem Einfluss von Medikamenten stand und deshalb womöglich nicht fahrtüchtig war. Um das zu prüfen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.