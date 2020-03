Lisa Ecke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Ausbreitung von dem Coronavirus hat auch Auswirkungen auf die Arbeitsagenturen und Jobcenter.

Grundsätzlich gilt ab jetzt für alle Jobcenter-Termine, dass diese ohne Nachteile nicht wahrgenommen werden können. Eine telefonische Absage ist nicht notwendig. Es gibt keine Rechtsfolgen und keine Sanktionen.

Auch die Fristen für Leistungsfragen werden laut der Bundesagentur für Arbeit ausgesetzt. Sobald es eine neue Regelung gibt, werden Arbeitssuchende von ihrem Jobcenter informiert.

Die Bundesagentur für Arbeit gibt außerdem bekannt, dass das Anrufaufkommen in den letzten Tagen auf das zehnfache des üblichen Niveaus gestiegen ist. Durch die vielen Anrufe ist das Telefonnetz überlastet. Damit Menschen, die akut neue Anträge stellen müssen, - etwa um Arbeitslosengeld zu erhalten,- in den überlasteten Telefonleitungen einen Ansprechpartner bekommen, bittet die Agentur darum, in weniger dringlichen Fällen nicht anzurufen.