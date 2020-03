OGA

Kremmen (MOZ) Die Corona-Krise scheint einige Einbrecher bislang nicht zu bremsen. Am Montag wurden Diebe in Kremmen vorstellig.

Nach Angaben der Polizei wurde der Einbruch in ein Einfamilienhaus am Wiesenweg am Montag gegen 11 Uhr bemerkt. Die Täter hatten zuvor ein Fenster aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Dort stahlen sie laut Polizei eine Münzsammlung.