Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadt Frankfurt (Oder) meldet die erste mit Covid 19 infizierte Einwohnerin. Es handelt sich um eine Mitarbeiterin des Klinikums. In einer Pressemitteilung heißt es: "Heute am Dienstag, 17. März 2020, liegt der erste positive Test für eine Person vor, die ihren Wohnsitz in Frankfurt (Oder) hat. Es handelt sich um eine am Klinikum Frankfurt (Oder) tätige Krankenschwester."

Sie gehöre zu den 61 Personen, die mit einer Kinderärztin des Klinikums mit Wohnsitz im Landkreis Oder-Spree Kontakt hatten, deren Erkrankung bereits am 9. März bekannt gegeben wurde.

"Erst jetzt, nach dem Test eines dritten Abstriches, wurde die Erkrankung offenbar. Das begründet sich mit dem schrittweisen Anwachsen der Virenlast im Körper nach einer Ansteckung, so dass vorherige Testungen negative Ergebnisse aufwiesen. Die Betroffene befindet sich in häuslicher Isolation. Die Kontaktpersonensuche ist angelaufen."

Bereits am Vormittag war bekannt geworden, dass ein im Landkreis Oder-Spree wohnender Schüler der Jahrgangsstufe 12 des Gauß-Gymnasiums positiv getestet wurde. Infolge dessen begeben sich nun die Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufe in häusliche Isolation.

Oberbürgermeister René Wilke erklärte: "Die neue Situation überrascht uns nicht, genau darauf haben wir uns in den vergangenen Tagen vorbereitet. Ich erwarte, dass alle Frankfurterinnen und Frankfurter die bereits erlassenen und die im Laufe des heutigen Tages folgenden Verordnungen einhalten, Sozialkontakte minimieren, den gebotenen Abstand voneinander halten und vor allem besonnen bleiben. Wir alle sind gefährdet, wie alle sind Gefährdende. Dementsprechend haben wir uns zu verhalten."