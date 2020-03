MOZ

Erkner (MOZ) In der Nacht zu Montag haben Unbekannte versucht, gewaltsam in die Räume einer Tankstelle am Friedensplatz einzudringen. Der Einbrecher scheiterte, hinterließ aber einen Sachschaden von ungefähr 1000 Euro. Kriminaltechniker haben die Spurensicherung übernommen.

Die Tankstelle war in der vorangegangenen Nacht von einem maskierten und bewaffneten Räuber heimgesucht worden. Der Täter war kurz vor Ladenschluss um 22 Uhr gekommen. Diesmal kam er – falls es denn derselbe ist – während der Nachtpause.