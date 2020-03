Simone Weber

Kotzen Die 25-köpfige Freiwillige Feuerwehr in Kotzen hat mehrfach Grund zur Freude. Erst kürzlich wurde ihr neues Gerätehaus eingeweiht. Zudem verfügt sie über eine 22 Mitglieder starke Jugendabteilung, die zur Hälfte aus Mädchen besteht. Rund jeder Zehnte im kleinen havelländischen Dorf (Amt Nennhausen) engagiert sich bei der Feuerwehr.

"In unseren Dörfern gehört die Freiwillige Feuerwehr zu den Ankern des gesellschaftlichen Lebens", so Amtsdirektorin Ilka Lenke "Uns freut, dass Wehren mit ihren Jugendwarten so viele Kinder und Jugendliche begeistern können." Einhergehend mit den Bau des Gerätehauses in Kotzen haben sich die Ausbildungsbedingungen deutlich verbessert. Die Jugendabteilung wird von Silvana Dalmann geleitet. "Unter den 22 Mitgliedern unserer Jugendfeuerwehr sind gleich mehrere Geschwisterkinder", erzählt sie. Zu ihren Schützlingen gehören Louisa Mary (15) und ihre vier Jahre jüngere Schwester Leny Mila. Auch die zehnjährigen Zwillinge Caroline und Charlotte engagieren sich in der Jugendwehr. Die jüngste ist Hedda. Die Siebenjährige gehört seit 2019 dazu und folgt dem Vorbild ihres drei Jahre älteren Bruders Willi. Beider Vater ist ebenso ein Feuerwehrmann.

Die gute Nachwuchsausbildung zeigt Früchte. Vier Mannschaften nahmen 2019 am Amtsausscheid der Jugendfeuerwehren teil. Als Erst- und Zweitplatzierte in ihrer Altersklasse qualifizierten sich die zwei Teams der Mädchen und Jungen der Altersklasse II als Amtssieger für die Kreismeisterschaften. Auch beide Mannschaften der jüngeren Mädchen und Jungen nahmen als Amts-Vize an den Kreismeisterschaften im Löschangriff Nass teil.

"Im Amt Nennhausen mit seinen 16 Dörfern gibt es noch 13 Freiwillige Feuerwehren. Rund 130 Mädchen und Jungen sind in den Jugendfeuerwehren in Nennhausen, Liepe, Barnewitz, Gräningen, Stechow/Ferchesar, Kotzen, Garlitz und Buschow aktiv. Allein im Jahr 2018 hatten wir einen Zuwachs von 28 Neumitgliedern gegenüber dem Vorjahr", so Amtsjugendwart Jens Lerch. "Dazu kommen rund 30 Bambini. Es ist wichtig, Kinder schon früh für die Jugendfeuerwehr zu begeistern, denn mit zehn Jahren haben die meisten schon ihr Hobby gefunden."