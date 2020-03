Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Der für 28. März geplante Brieseputz in Birkenwerder sowie das traditionelle Ankneippen am Gründonnerstag an der Wassertretanlage in der Briese finden nicht statt. "Nicht nur aufgrund der behördlichen Anordnungen, sondern, weil es zur Eindämmung des Coronavirus jeder noch so kleinen Aktion bedarf, sagen wir das Ankneippen 2020 ab", teilte Dethlef Runge, Vorsitzender des Handels- und Gewerbetreffs Birkenwerder (HGT) mit.

Müll-Spaziergang

"Auch wir können nicht die Augen verschließen und wollen im Zuge der aktuellen Geschehnisse den Brieseputz absagen", informierte Torsten Werner, Vorsitzender des Vereins zum Schutz des Briesetals und der Havelwiesen die Vereinsmitglieder. Er regte aber an, Spaziergänge in der Natur zu unternehmen und dabei Müll einzusammeln. "Was hindert uns daran, die Augen zu öffnen und etwas Müll, der uns begegnet, mitzunehmen?, fragte er rhetorisch in dem Rundschreiben.