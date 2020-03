Simone Weber

Milower Land Ein "Mittleres Löschfahrzeug" (MLF) verbessert die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr in Buckow (Gemeinde Milower Land) erheblich. Es ersetzt einen bislang genutzten Transporter.

"Im August 2019 ergab sich die Möglichkeit dieses Fahrzeug von der Werksfeuerwehr der Bayer-Schering AG in Berlin zu übernehmen. Ende Oktober gab die Gemeinde ein Kaufangebot über rund 65.000 Euro ab. In der Gemeindevertretersitzung im Dezember 2019 konnte durch gemeinsame Bemühung von Bürgermeister und Gemeindevertretern durch Änderung des Haushalts für 2020 diese Summe kurzfristig eingeplant werden", sagte der stellvertretende Gemeindewehrführer David Schillbach am Samstag bei der Übergabe des Fahrzeugs. "Nach erfolgreichem Zuschlag konnte das Fahrzeug Anfang Januar von Berlin überführt werden. Mit dem MLF erweitert sich die Technik, die wir künftig im Einsatz nutzen können, trotz Baujahr des Fahrzeuges 2008, massiv. Eingebaut sind unter anderem ein Löschwassertank für 800 Liter, ein Schaummitteltank für 60 Liter, ein Überdruckbelüfter und ein Lichtmast samt leistungsfähigem Stromerzeuger."

"In der Gemeinde wurde entschieden, das Fahrzeug in Buckow einzusetzen", so Felix Menzel (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Milower Land. "Buckow liegt direkt an der Bundesstraße 188. Damit sind die dortigen Kameraden in der Lage, bei Verkehrsunfällen schnell zu reagieren."