Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Für die Basketballer von Lok Bernau ist die Saison in der 2. Bundesliga ProB aufgrund der aktuellen Situation und Entwicklung in Bezug auf das Coronavirus vorzeitig beendet.

Das hat die 2. Basketball Bundesliga GmbH am Dienstag nach Beratung mit den 41 Bundeslisten beschlossen. Die derzeitigen Tabellenstände werden nun zu Abschlusstabellen erklärt, anhand derer die sportlichen Aufstiegsrechte vergeben werden. In der ProB Nord erhält der Tabellenerste, Itzehoe Eagles, das Aufstiegsrecht in die ProA. Absteiger von der ProB in die Regionalliga soll es aber nicht geben. Die genauen Ligenstärken und -zusammensetzungen werden erst nach den Lizensierungsverfahren festgelegt.