Ulf Grieger

Seelow (MOZ) In Märkisch-Oderland sind bislang 21 bestätigte Fälle von an Corona Erkrankten bekannt. Darüber informierte Kreissprecher Thomas Berendt am Dienstagnachmittag. Bei den Corona-Fällen handele es sich vor allem um Rückkehrer aus den besonders betroffenen Gebieten, erklärte Landrat Gernot Schmidt am Dienstag. Er verhehlte auch nicht, dass manche noch in der vorigen Woche zum Winterurlaub nach Südtirol aufgebrochen waren.

Noch kein Katastrophenfall

In den Gemeinden und Ämtern wird jetzt ermittelt, wie viele Kinder von Eltern, die systemrelevant beschäftigt sind, wo betreut werden. Zu den Kosten, die die Maßnahmen zur Pandemie für den Landkreis bringen, könne er noch nichts sagen, so der Beigeordnete Rainer Schinkel im Finanzausschuss des Kreistages. Er erwarte aber, dass mit Wirksamwerden der Allgemeinverfügung zur Kita-Notfall-Betreuung am 18. März Forderungen zum Ersatz von Kita-Elternbeiträgen laut werden. Ziel sei es, so wenige Kinder wie möglich in den Einrichtungen zu haben. Auch für Schutzkleidung wurden bereits mehr Mittel ausgegeben als geplant.

Insgesamt arbeite die Kreisverwaltung noch nicht unter den Bedingungen eines Katastrophenzustandes. Die Aufgaben seien noch "fachamtsbezogen händelbar". Mit den Senioreneinrichtungen wurden strenge Vorsichtsmaßnahmen abgestimmt, so Landrat Gernot Schmidt So sind im Awo-Seniorenzentrum "Anne Frank" in Seelow Besuche von Angehörigen oder Freunden bei den 110 Bewohnern nur im absoluten Ausnahmefall und nach Anmeldung möglich. "Die Angehörigen sind gebeten, sich telefonisch zu melden. Denn soziale Kontakte sind für die Bewohner nach wie vor sehr wichtig", betont Einrichtungsleiterin Susan Lenz. Den Bewohnern wird davon abgeraten, in der Stadt spazieren zu gehen. Für mögliche Besorgungen gibt es in der Einrichtung einen Kiosk. Zudem können auch Einkäufe miterledigt werden. Es gibt einen Frisörsalon im Haus. Den Bewohnern steht am Wohnheim eine große Außenanlage zur Verfügung, in der dank einer Pflanzaktion von Susan Lenz und einer Bewohnerin die Frühlingsblumen leuchten. Der Kreis versagt den Zugang zu den Senioreneinrichtungen ganz, kündigte Gernot Schmidt am Dienstag an. Es besteht dann Betretungsverbot.

Der Landrat hat sich mit einem Aufruf an die Bevölkerung gewandt. Darin erklärte Schmidt, dass der Landkreis vor einer Ausnahmesituation stehe. "Wir hier in Märkisch-Oderland sind schwierigste Krisen gewöhnt. Ich erinnere an das Oderhochwasser 1997, an Eis- und Binnenhochwasser sowie an die Vogelgrippe-Ereignisse, die wir gemeinsam meisterten", betonte er. Die aktuelle Situation sei anders und ungewöhnlich. "Denn wir sehen uns bei dieser Krise in einem europäischen Kontext. Diese Krise ist weltumfassend, wir können uns nicht nur auf uns selbst zurückziehen und sind in einigen Punkten gefordert, selbstbewusst und eigenverantwortlich die Krise zu meistern", so der Landrat.

Nachbarschaftshilfe läuft an

Die Kreisverbände der Volkssolidarität organisieren derzeit die Nachbarschaftshilfe vor Ort, informierte Bettina Fortunato, Landesvorsitzende. Die Geschäftsstellen seien zwar für den Publikumsverkehr geschlossen. Sie sind jedoch telefonisch erreichbar. Sowohl für jene, die Hilfe brauchen, also auch für alle, die helfen wollen. Die Seelower Tafel hat ihre Öffnungszeiten auf freitags beschränkt.