Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) In einem Neuruppiner Discounter an der Neustädter Straße ist am Montagabend ein polizeibekannter 24-Jähriger beim Diebstahl erwischt worden. Der mit 2,19 Promille betrunkene Mann hatte in diesem Markt eine Flasche Schnaps entwendet – genauso wie kurz zuvor in einem anderen Geschäft. Beim zweiten Diebstahl wurde er durch Marktpersonal erwischt, aufgehalten und an die Polizei übergeben. Dabei verhielt sich der Mann aggressiv und kam einem Platzverweis nicht nach. Daraufhin wurde er von dem Beamten in Gewahrsam genommen. Ein Drogentest verlief positiv auf Cannabis. In der Zelle beschmierte der Mann mit seinem Speichel die Wände, den Boden und den Türspion sowie die Klingel, teilte die Polizei mit. Am Dienstagmorgen wurde er wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Er ging zurück in sein Wohnheim. Dort beschädigte er sein Zimmerinventar. Hinzugerufene Polizeibeamte fesselten den Mann am Boden und nahmen ihn erneut in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab 1,59 Promille. In der Gewahrsamszelle spuckte er erneut um sich. Für die Reinigung der Zelle stellt die Polizei dem 24-Jährigen eine Rechnung.