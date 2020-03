GZ

Oberhavel (MOZ) Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) hat wegen der Corona-Pandemie die von Personal bedienten Schleuse an der Oberen-Havel-Wasserstraße (OHW) und an der Müritz-Wasser-Straße (MHW) geschlossen. Die Regelung soll bis zum 20. April gelten.

"Aufgrund der gegenwärtig bestehenden Ansteckungsgefahr und der damit verbundenen Gesundheitsrisiken durch das Corona-Virus ist diese Einschränkung im Sinne unserer Beschäftigten und der Nutzer der Wasserstraßen erforderlich", erklärte die WSV am Dienstag.

"Ausgenommen hiervon sind die automatisierten, in Selbstbedienung nutzbaren Schleusen unseres Reviers." Offen bleiben demnach die Schleuse Wolfsbruch in den Rheinsberger Gewässern, die Schleusen Liebenwalde, Bischofswerder, Zehdenick, Schorfheide, Regow, Bredereiche, Fürstenberg, Voßwinkel, Himmelpfort und Zaaren (erst ab 06.04.2020) an der Oberen-Havel-Wasserstraße sowie die Schleusen Templin und Rosenbeck. Ab Anfang April soll auch die Schleuse Eichhorst wieder zur Verfügung stehen.

Es muss mit Einschränkungen auf den jeweiligen Kanalstrecken gerechnet werden, da keine Verkehrssicherungsarbeiten und Beseitigungen von Schifffahrtshindernissen durchgeführt werden können, erklärte die Behörde. Zur OHW gehören in Oberhavel der Malzer Kanal, der Voßkanal und die Obere Havel.

Aktuelle Meldungen erhalten Wassersportler und Binnenschiffer auf www.elwis.de.