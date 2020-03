Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Der bei der Explosion in einem Hohen Neuendorfer Haus schwerst verletzte Mann ist außer Lebensgefahr. Das teilte Polizeisprecherin Ariane Feierbach auf Nachfrage mit. Der 77-Jährige sei aber noch nicht vernehmbar. Das lasse sein Gesundheitszustand noch nicht zu, so Feierbach.

Die Ermittlungen zum Unglück laufen weiter. Klar ist – wie berichtet –, dass es im Keller des Hauses zu einer Explosion eines Propangasofens oder einer Propangasflasche gekommen ist. War aber Auslöser dieser Explosion war, ist weiterhin offen. Möglich sind ein technischer Defekt, eine bewusste Manipulation oder auch unsachgemäßer Umgang. Wann die Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchungen vorliegen, konnte die Polizei nicht sagen. Experten des Landeskriminalamtes hatten im Schuttberg Reste eines Ofens und Gasflaschen sichergestellt, die nun genau analysiert werden.

Die Hilfsbereitschaft für die Opfer der Hohen Neuendorfer Explosion ist trotz Coronakrise weiterhin ungebrochen. Das teilte Stadtsprecherin Ariane Fäscher mit Bis Dienstag, 17. März, sind 27 710,84 Euro an Spenden zusammengekommen. Gewerbetreibende sammeln weiter, auch wenn sich durch die Corona-Prävention die Umstände verändert haben. Eine geplante Gedenkveranstaltung kann wegen der Pandemie nicht stattfinden. Geplante Benefizveranstaltungen, wie ein Konzert des Chores "Cross Over" des Kulturkreises Hohen Neuendorf, müssen ebenfalls ausfallen. "Wenn Sie zu einer Benefizveranstaltung gegangen wären, spenden Sie doch stattdessen auf das Spendenkonto. Jeder Euro hilft beim Neuanfang oder auch die Bestattungskosten zu decken", wünscht sich Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) angesichts der Überlagerung von neuer Krise.

Drei der betroffenen Personen haben nach Angaben von Ariane Fäscher bisher eine Wohnung gefunden und werden in Kürze den Mietvertrag unterschreiben. Davon seien zwei Wohnungen in Hohen Neuendorf und eine in Hennigsdorf. Gesucht werden noch zwei weitere Wohnungen, die ein bis zwei Zimmer haben, zirka 50 Quadratmeter groß sein sollten und etwa 500 Euro warm Miete kosten dürfen. Der Wohnraum sollte dauerhaft zur Verfügung stehen, also keine Ferienwohnung oder Untermietangebote umfassen. Die Angebote nimmt die Stadt weiterhin unter wohnraum@hohen-neuendorf.de entgegen. Es wird bevorzugt Wohnraum im Stadtgebiet Hohen Neuendorf gesucht.

Bei dem Unglück kamen am 7. März zwei Menschen ums Leben. Das Haus musste aus Sicherheitsgründen abgerissen werden.