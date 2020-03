MOZ

Mescherin Ihre Eltern haben die 37-jährige Kathrin zur "Schönen Brandenburgerin" vorgeschlagen. Sie arbeitet als Pharmakantin im Schichtsystem. Einst wohnte sie in Mescherin an der Oder, aber es verschlug sie (ihrem Mann zuliebe) an den Rhein. "So oft es ihr möglich ist, zieht es sie an ihren Heimatort zurück. Sie liebt die Uckermark nach wie vor", schreiben ihre Eltern. Zudem kommt sie zu Familienfeiern und regionalen Events. "Sehr wichtig sind ihr die regelmäßigen wöchentlichen Besuche im Fitnessstudio. Und sie verreist sehr gerne in südliche Länder."

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) sowie Ihre Telefonnummer an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto veröffentlicht wurde, nehmen im jeweiligen Monat an der Wahl zur Schönsten des Monats unter www.moz.de/schoene teil. Dieses Voting findet in den ersten beiden Wochen des Folgemonats statt, bei dem die Gewinnerin einen 20-Euro-Douglas-Gutschein erhält. Die 12 "Schönsten des Monats" nehmen zudem an der Wahl zur "Schönsten Brandenburgerin des Jahres" Anfang 2021 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!