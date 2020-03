BRAWO

Brandenburg Brandenburg. Am 26. März sollte der 18. Zukunftstag für Mädchen und Jungen im Land Brandenburg stattfinden – analog zum bundesweiten "Girls’ & Boys‘ Day". Aufgrund der aktuellen Situation und einer Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums zu Corona, wurden alle schulischen Veranstaltungen abgesagt. Daher kann auch der Zukunftstag nicht wie geplant stattfinden.

"Alle Veranstalter sowie die Schülerinnen und Schüler, die sich bereits für den Zukunftstag angemeldet haben, werden vom Organisationsteam über die Absage informiert", lautet die Botschaft vom Bildungsministerium, "Schülerinnen und Schüler müssen ihren Platz nicht gesondert abmelden und auch Veranstalter brauchen nicht die angemeldeten Schülerinnen und Schüler individuell informieren."

Erfreulich sei, dass bis heute deutlich mehr Veranstalter ihre Angebote für Praktikumsplätze auf der Aktionslandkarte des Zukunftstages bereitgestellt haben, als in den vergangenen Jahren. Auch das Interesse der Schülerinnen und Schüler sei deutlich gewachsen. Das zeige, "dass der Zukunftstag für die klischeefreie berufliche Orientierung ein wichtiger Tag ist und auch die veranstaltenden Betriebe, Unternehmen und Einrichtungen diesen Tag verstärkt nutzen, um Nachwuchs zu werben und berufliche (Aufstiegs-)Chancen anzubieten. Wir danken allen für das rege Interesse am Zukunftstag und hoffen, dass sie im nächsten Jahr wieder dabei sind. Der nächste Zukunftstag findet am 22. April 2021 statt."

Weitere Informationen: Zukunftstag Brandenburg