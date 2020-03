dpa

Potsdam (dpa) Die Kenia-Koalition will für Brandenburg einen Rettungsschirm wegen der Coronavirus-Krise ermöglichen.

Das kündigten die drei Fraktionen von SPD, CDU und Grünen an. "Dazu planen wir, die Regierung zu ermächtigen, 500 Millionen Euro aufzunehmen zur Bewältigung dieser Krise", sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn am Mittwoch in Potsdam. "Unser Wille ist, dass wir das in einem zügigen Verfahren auf den Weg bringen." Am 1. April sei geplant, dass über die Möglichkeit zusätzlicher Mittel entschieden werde.

Die Schuldenbremse sehe diese Möglichkeit bei Notsituationen von außergewöhnlicher Bedeutung vor, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann. Eine solche Situation liege vor, weil damit gerechnet werde, dass sich viele Brandenburger mit dem neuartigen Coronavirus infizieren würden und es besondere Herausforderungen für das Gesundheitssystem gebe. Außerdem würden bereits Maßnahmen ergriffen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die Grünen-Fraktionschefin Petra Budke sagte: "Es ist uns wichtig, alles zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger zu tun."

Der Landtag wird vorerst möglicherweise nur eingeschränkt tagen. Die drei Koalitionsfraktionen kündigten an, dass im Landtagspräsidium über Alternativen nachgedacht werde. Redmann sagte, man könne statt mit 88 nur mit 44 oder 22 Abgeordneten tagen, wenn alle Fraktionen einverstanden seien. "Wir können auch darüber nachdenken, dass wir den Plenarsaal vergrößern."

Brandenburg will das öffentliche Leben wegen des Coronavirus drastisch herunterfahren. Ab diesem Mittwoch sollen viele Geschäfte schließen, aber Supermärkte, Drogerien, Banken, Sparkassen und Tankstellen sollen weiter öffnen. Demnach müssen Bars, Clubs, Diskos und Kneipen schließen. Für Krankenhäuser und Pflegeheime gibt es Besuchsbeschränkungen. Restaurants sollen nur von 6 bis 18 Uhr öffnen.

