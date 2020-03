Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die für den 28. März geplante Zehdenicker Musikmeile ist am Dienstag vom Veranstalter Birk Ladwig abgesagt worden. Zuvor hatte er sich mit den Gaststätten darüber verständigt, dass es in der gegenwärtigen Situation keinen Sinn machen, die Entscheidung noch weiter aufzuschieben. "Je schneller das Virus eingedämmt ist, desto besser", so Ladwig. Die nächste Musikmeile findet erst 2021 statt. Vorausgesetzt, dass die Kneipen durchhalten.