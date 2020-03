Brian Kehnscherper

Neuruppin (MOZ) Neuruppins Kitas nehmen am Mittwoch die Notbetreuung auf. Wie Sozialdezernent Thomas Fengler sagte, lagen mit Stand vom Dienstag 267 Anträge auf Betreuung in den städtischen Kitas sowie jenen in freier Trägerschaft vor. "Wir gehen am Ende von 400 Anträgen aus. Das ist eine Größenordnung, die wir stemmen können", so Fengler. Das Rathaus hat wegen der Coronakrise inzwischen eine Steuerungsgruppe gebildet. Die Verwaltung fährt die Sprechzeiten herunter. Alle Sitzungen städtischer Gremien sind bis auf Weiteres abgesagt.