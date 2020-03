Peggy Lohse, Monika Rassek, Bernhard Schwiete

Beeskow (MOZ) Ab Mittwoch bis 19. April schließen sämtliche Schulen und Kindertagesstätten in Brandenburg. Schulbetrieb und Betreuung werden komplett eingestellt.

"Nur eine Notbetreuung wird sichergestellt", informierte der Beeskower Bürgermeister Frank Steffen. Demnach soll jede Einrichtung bei Bedarf Betreuung anbieten für Kinder, deren Sorgeberechtigte beide in sogenannten systemkritischen Bereichen arbeiten: Gesundheit, Verwaltung, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, Rechtspflege und Vollzugsbereich, Energie- und Abfallwirtschaft, Öffentlicher Verkehr, Telekommunikation, Landwirtschaft und Lebensmitteleinzelhandel sowie eben die fortgeführte Kinderbetreuung. Die Eltern müssen einen ausgefüllten Fragebogen in der Einrichtung abgeben. Beschäftigte, die laut Robert-Koch-Institut einer Risikogruppe zuzurechnen sind, sollen nach Willen des Landkreises nicht für die Notfallbetreuung eingesetzt werden.

Vorbereitung im Gange

Am Dienstag ist in Schulen und Kitas viel los: Anträge müssen eingesammelt, Schulaufgaben für die Heimlernzeit zusammengetragen werden. Schulleiterin Gundula Martens von der Beeskower Grundschule an der Stadtmauer organisiert die Maßnahmen gemeinsam mit dem Hort. Die Notbetreuung soll vormittags in den Schul-, nachmittags in den Horträumen stattfinden. Wie viele Kinder das betrifft, kann sie am Dienstagmittag noch nicht sagen. "Wir tun unser Bestes", betont sie. Parallel zur Organisation der Betreuung müssen auch die Schulaufgaben zur Ausgabe vorbereitet werden. "Arbeitsmaterialien bekommen die Kinder in Deutsch, Mathe und Englisch", erläutert sie das Vorgehen. Die Kinder bekommen die Aufgaben für die kommenden zweieinhalb Wochen in Papierform mit nach Hause. Oder die Eltern holen sie in den nächsten Tagen in der Schule ab.

Nicht alle digital gerüstet

Auf digitalem Wege kann die Schule die Materialien nicht bereitstellen. Die Schulhomepage würde der Umfang aller Arbeitsblätter für alle Klassenstufen überlasten, so Martens. Nicht zu allen Eltern besitze die Schule die E-Mail-Kontakte. Darum laufe die Verteilung komplett in Papierform. "Das ist ganz schön umfangreich", schätzt Martens ein. Sie selbst unterrichtet Englisch in der 3. Und 4. Klasse. Dort bekommen die Kinder von ihr insgesamt acht Seiten Aufgaben für die Zeit bis zu den Osterferien.

Während der Schulschließung sind die Lehrer vor Ort, sagt sie. Einige Kinder müssen betreut werden, außerdem sollen Fachkonferenzen stattfinden und Aufräumarbeiten in der Schule erledigt werden.

Ähnlich läuft es in der Grundschule Friedland. Dort hat Schulleiterin Elke Lange bislang eine Anfrage wegen Notbetreuung bekommen. Die Aufgaben für die Schließzeit können sich Eltern und Schüler auf der Homepage der Schule herunterladen. Der Kontakt zu Eltern laufe per E-Mail und Telefon.

An weiterführenden Schulen wie der Albert-Schweitzer-Oberschule sei der Bedarf an Notfallbetreuung geringer, schätzt Schulleiter Frank Boywitt ein. Ihm lägen noch keine Anmeldungen vor. "Wir werden unser digitales Klassenbuch nutzen", sagt er. "Dort können wir Aufgaben stellen und Anhänge hochladen." Außerdem seien die Klassenlehrer, denen die Fachlehrer ihre Materialien zuarbeiten, per E-Mail im Kontakt mit den Eltern. Im Notfall sollen die Aufgaben per Post verschickt werden. Eltern könnten sie aber auch in der Schule abholen. "Wir machen in den Aufgaben nichts Neues", so Boywitt weiter. "Es geht dabei mehr um Wiederholung und Festigung des Stoffs, der bereits behandelt wurde."

Wie die Gemeindeverwaltung in Tauche mitteilt, bleiben dort auch die Kitas geöffnet. Eltern, deren Anträge auf Notbetreuung befürwortet wurden, können ihre Kinder in die jeweilige Einrichtung bringen. Rainer Müller, stellvertretender Bürgermeister, bittet jedoch Eltern, sich tagesaktuell über die Webseite zu informieren. "Sollte bei einer Kita kein oder nur sehr geringer Bedarf bestehen, wird diese geschlossen", so Müller. In Rietz-Neuendorf gelten die Öffnungszeiten der Kitas weiter. Eltern haben bis Freitag Zeit, um den Betreuungsanspruch geltend zu machen.

Vereinzelte Anfragen

In Storkow wird die Notbetreuung für Grundschüler im Hort Würfelkids eingerichtet. Für Kinder aus den beiden städtischen Kitas ist das kleinere der Häuser, die Kita Kanalkieker in Kummersdorf, der Anlaufpunkt. Erzieherinnen aus der Altstadtkita sind dort im Dienstplan berücksichtigt. Die freien Träger richten ihre Notbetreuung in Eigenregie ein. Aus der Kita Groß Schauen wurde am Dienstag von sieben Anfragen berichtet, aus dem Evangelischen Kindergarten nur von zwei.

Der Landeschef der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW), Günther Fuchs, hält die Dienstpflicht der Lehrer und Erzieher für schwer umsetzbar. Auch bei Lehrern gebe es Menschen, die Risikogruppen angehören oder kleine Kinder haben. "Wir gehen davon aus, dass in den Schulen nur eine Notbesetzung vorhanden sein wird."

Mit der Schulschließung stellt der Busverkehr Oder-Spree heute auf Ferienfahrplan um.