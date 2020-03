Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Bislang gibt es vier bestätigte Corona-Infizierte im Landkreis. Laut Kreisverwaltung befänden sich alle Erkrankten in häuslicher Quarantäne und würden durch die Gesundheitsbehörden überwacht. Betroffen ist bislang ausschließlich der Osten des Havellands. Ein Schüler des Rathenower Jahngymnasiums, der sich in der Vorwoche auf den Virus testen ließ, war nicht infiziert.

Der Unterricht für rund 700 Schüler lief noch normal weiter. Im Laufe des Freitags wurde durch die Landesregierung eine Allgemeinverfügung erlassen, wonach seit diesem Mittwoch alle brandenburgischen Schulen und Kitas zunächst bis zum Ende der Osterferien (19. April) geschlossen sind.

Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern sollte es nicht mehr geben, ab 100 Teilnehmer hätte es vorheriger Anmeldungen bedurft. Inzwischen ist das durch weitere Entwicklungen überholt. Denn ab diesem Mittwoch, 18. März, ist das öffentliche Leben in Brandenburg und auch in den anderen Bundesländern noch weiter eingeschränkt. Die Länder setzen damit einen gemeinsam mit der Bundesregierung am Montag gefassten Beschluss um.

Die für Brandenburg beschlossene und am Dienstag verkündete Rechtsverordnung regelt unter anderem das Verbot von Veranstaltungen ab 50 Teilnehmern. Wenn sich weniger als 50 Menschen zusammenfinden, gelten genaue Vorgaben über Anwesenheitslisten. Beispielsweise fallen Gottesdienste unter diese Regelung.

Außerdem müssen Verkaufsstellen des Einzelhandels für den Publikumsverkehr schließen. Ausnahmen gelten im Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Bau-, Garten- und Tierbedarfsmärkte und den Großhandel. Damit können in großen Shoppingzentren diese Verkaufsbereiche geöffnet bleiben. Für all diese Bereiche wird das Sonntagsverkaufsverbot für die Dauer der Verordnung (bis 19. April) aufgehoben. Sie können demnach sonntags von 12.00 bis 18.00 Uhr öffnen.

Geschlossen für das Publikum werden auch Diskotheken, Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Unternehmen, Prostitutionsstätten sowie Kinos, Theater, Konzerthäuser, Museen, Jahrmärkte, Freizeit- und Tierparks, Spielplätze, Anbieter von Freizeitaktivitäten und ähnliche Einrichtungen.

Auch der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, Fitnessstudios, Tanzstudios ist untersagt. In besonderen Einzelfällen können vor Ort Ausnahmen gewährt werden. Ferner sind Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen verboten.

Patienten in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen und Hospizen dürfen keinen Besuch empfangen. Ausnahme: Kinder unter 16 Jahren und Schwerstkranke dürfen einmal am Tag von einer Person für eine Stunde Besuch empfangen, allerdings nicht von Menschen mit Atemwegsinfektionen.

Bewohner von Pflegeheimen und ähnlichen Wohnformen dürfen einmal am Tag von einer Person für eine Stunde Besuch empfangen, allerdings nicht von Kindern unter 16 Jahren oder von Leuten mit Atemwegsinfektionen.