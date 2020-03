Manuela Bohm

Falkensee/Dallgow-Döberitz/Nauen (MOZ) Die Polizeiinspektion Havelland registrierte am Montag, 16. März drei Unfälle, die sich auf Parkplätzen ereigneten. In Falkensee kam es in der Bahnhofstraße gegen 8.45 Uhr zur Kollision, als ein 53-Jähriger beim Ausparken einen Kia übersah. Rund 1.000 Euro Sachschaden entstand dabei. Die Fahrer blieben unverletzt.

Auf einem Parkplatz eines Ladens in der Wilmsstraße in Dallgow-Döberitz kollidierten zwei Fahrzeuge gegen 13 Uhr. Der 71-Jährige Hyundai-Fahrer und die 28-jährige Ford-Fahrerin wurden dabei nicht verletzt. Sachschaden: rund 1.000 Euro.

Nach 15 Uhr krachte es auf einem Parkplatz in der Straße des Friedens in Nauen. Ein 50-jähriger Fahrer eines VW-Transporters übersah beim Ausparken einen Opel. Beide Fahrer blieben unverletzt, der Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro.