Jürgen Liebezeit

Borgsdorf (MOZ) Wenn die Temperaturen steigen, werden Gartenbesitzer ungeduldig. Sie wollen endlich wieder loslegen. Entsprechend groß ist in diesen Tagen trotz der Coronakrise der Andrang bei "Pflanzen Kölle" in Borgsdorf. "Das ist jedes Jahr so", sagt Filialleiter Heiko Schild. "Hamsterkäufer" hat er in seiner Filiale aber noch nicht erlebt. "Die meisten holen ein paar Säcke Erde und einige Pflanzen. Die Kunden kaufen normal ein." Entsprechend schnell ist die Abfertigung an den Kassen.

In Borgsdorf werden die Kunden jetzt gebeten, mindestens zwei Meter Abstand in der Schlange einzuhalten. "Das verringert das Ansteckungsrisiko", so Schild. Diese Maßnahme soll so schnell wie möglich umgesetzt werden.

Da Pflanzenmärkte zu den Einzelhandelsgeschäften gehören, die vorerst nicht geschlossen werden, sei es aus Sicht des Filialleiters auch völlig unnötig, sich Vorräte, beispielsweise Tierfutter oder Katzenstreu, anzulegen. "Die Warenlieferungen sind gesichert", so Schild. Das sei unabhängig von den Staus an den deutschen Grenzen.

Auch die Kunden in Borgsdorf bleiben besonnen. "Ich habe nur ein paar Stiefmütterchen für den Friedhof geholt", erzählt Brigitte Hanemann aus Birkenwerder. Auch das Wittenauer Ehepaar Matthias und Cornelia Grass schieben mit ihrem leeren Einkaufswagen durch die Blumenreihen. "Wir schauen uns gerade um, welche Sträucher wir für unsere Hecke nehmen sollen", erzählt Matthias Grass. "Natürlich packe ich auch noch ein, zwei Blumen ein", verrät seine Frau Cornelia. Erschrocken sind beide von den Hamsterkäufen in den Lebensmittelgeschäften. "Das ist beängstigend und unsozial", schimpft der Berliner. Um sich nicht mit dem Virus anzustecken, versuchen beide, soziale Kontakte einzugrenzen. Matthias Grass hat sogar einen Einmal-Handschuh aus Plastik dabei. Den zieht er an, wenn er eine Türklinke anfassen muss.