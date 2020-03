Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Bürgermeister von Frankfurts polnischer Nachbarstadt Slubice, Mariusz Olejniczak, hat von der Warschauer Regierung die völlige Sperrung der Stadtbrücke zwischen beiden Städten gefordert.

Zur Begründung erklärte er, es sei ein unhaltbarer Zustand, dass polnische Berufspendler, die in Deutschland Kontakt zu Hunderten Menschen haben, hier täglich nahezu unkontrolliert die Grenze passieren könnten, während andere Polen bei der Einreise in ihr Land zwei Wochen in Quarantäne müssten. Zudem würden auch Reisende aus anderen Ländern hier als Fußgänger die Grenze überqueren, weil der Zugverkehr zwischen Polen und Deutschland unterbrochen sei. Daraus ergäben sich Warteschlangen, von denen auch eine Gesundheitsgefahr für die Bewohner von Slubice ausgehe.

