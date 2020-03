Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Für die im Hennigdorfer Stadtklubhaus und im Bürgerhaus geplanten Veranstaltungen werden in einigen Fällen bereits jetzt Ersatztermine anberaumt:

Operettenrevue vom 15. März, verlegt auf den 28. November

Rock im Ello am 28. März, verlegt in den Oktober (Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben)

Kindermusical "Der kleine Muck" am 19. April, verlegt auf den 27. November.

Folgende Veranstaltungen wurden abgesagt, ohne dass bislang ein Ersatztermin zur Debatte steht

Liederparodie mit Lina Lärche am 21. März im Bürgerhaus,

Frühlingskonzert der Musikschule am 21. März im Stadtklubhaus

Percussion-Konzerte am 25. und 26. März im Stadtklubhaus,

Kinoveranstaltung vom Bürgerhaushalt am 26. März im Stadtklubhaus,

Tanztee am 2. April im Stadtklubhaus,

Ostertanz am 11. April im Stadtklubhaus.

Bereits erworbene Eintrittskarten für die Veranstaltungen mit Nachholterminen, behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Grundsätzlich können aber auch sämtliche Eintrittskarten bis zum 31. Mai dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Die Stadtinformation am Hennigsdorfer Rathaus ist geschlossen. Wer Fragen zur Karten-Rückerstattung hat, kann sich auf folgendem Weg an die Mitarbeiterinnen wenden:(03302 877 320 oder per Mail unter stadtinformation@hennigsdorf.de.