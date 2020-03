An der Eingangstür von Spielwaren Schmutzler waren in den vergangenen Tagen schon Warnhinweise zu sehen. © Foto: Judith Melzer-Voigt

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Stille in der Neuruppiner Fontane-Buchhandlung wird immer wieder durch das Schrillen des Telefons unterbrochen. Betreiberin Jana Kolar-Voigt muss am Dienstagvormittag viele Kunden beruhigen, die wissen wollen, was denn nun mit ihren Bestellungen geschieht, wenn viele Läden in Deutschland ab Mittwoch schließen müssen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Noch ist alles in der Schwebe. Es ist 10 Uhr am Vormittag. Auch die Ladeninhaber sind unsicher, wie es nun weitergeht.

Bei "Sunshine Baby- und Kindermoden" ruft die Verkäuferin der Kundin noch schnell hinterher "Bis bald! Und bleiben Sie gesund." Im Spielwarengeschäft Carl Schmutzler sind die Verkäuferinnen gerüstet: Sie tragen Handschuhe. Auch dort klingelt an diesem Dienstagvormittag immer wieder das Telefon: Ostern steht vor der Tür. Ob Läden bis dahin wieder geöffnet haben, ist ungewiss. Eltern wollen noch schnell die letzten Spielwaren einkaufen, die schließlich im Osternest landen werden. Einige haben auch den neuen Service bei Schmutzler in Anspruch genommen und Waren per Internet bestellt. Nun möchten sie wissen, ob sie diese noch abholen können. "Ja, bis 18 Uhr haben wir noch auf", beruhigt die Verkäuferin am Telefon. Geschäftsinhaberin Christine Peckermann kann zu dieser Zeit noch nicht viel zur aktuellen Situation sagen und verweist auf den Nachmittag. Dann gebe es die Informationen vom Einzelhandelsverband, wie die Geschäfte am besten weiter verfahren.

Ansturm und Angst

Beim Rossmann an der Karl-Marx-Straße weiß das Personal schon ganz gut, was es in den kommenden Tagen erwarten kann: Das Geschäft zählt – beispielsweise neben Lebensmittelgeschäften und Apotheken – zu denen, die weiter geöffnet werden dürfen. Alle drei Kassen sind an diesem Dienstag geöffnet, die Schlangen lang, die Mitarbeiter erschöpft. In den Regalen klaffen teilweise große Lücken, vor allem beim derzeit überall beliebten Toilettenpapier.

Währenddessen stellt Carlo Focke, Inhaber des Modehauses Bruns am Schulplatz, eine erste Information auf Facebook online: Das Modehaus ist ab Mittwoch geschlossen. Das gilt vermutlich bis Mitte April. Die Befürchtungen der Einzelhändler werden offensichtlich: "Wir hoffen für uns alle, dass diese notwendigen Maßnahmen so schnell wie irgend möglich beendet werden können und hoffen auf Sie als treue und loyale Kunden: Gerade der stationäre Einzelhandel braucht Sie nach der Wiedereröffnung!", appelliert Focke an die Ruppiner. "Wenn Sie in ein paar Wochen, wenn sich die Pandemie gelegt hat, noch Abwechslung und Freude in Ihren Innenstädten erleben möchten, kaufen Sie zwischenzeitig nicht online!"

Hoffen auf Zeit danach

Nach und nach gibt es an diesem Dienstag immer mehr Bekanntmachungen der Neuruppiner Händler, oft über die sozialen Netzwerke. Auch "L.Marie Dessous" in der Innenstadt kündigt ab, am Mittwoch zu schließen. Reservierungen werden bis zur Wiedereröffnung zurückgelegt. Wann diese sein wird, ist nicht klar. "Wir sind uns sicher, dass wir so ein schnelles Ausbreiten des Coronavirus mit verhindern können", heißt es auf Instagram. In dem Geschäft gibt es regelmäßig Passformberatungen für Kundinnen – Körperkontakt inklusive, denn dieser ist dabei "zwingend notwendig".

30 000 Quadratmeter beträgt die Verkaufsfläche des Reiz. Dafür zuständig ist Centermanager Frank Nieguth. Er wundert sich am Dienstag gegen 13 Uhr vor allem darüber, dass es noch keinerlei offizielle Anordnung des Landkreises oder des Landes für die Händler gibt. "Es kursiert eine Liste im Internet mit Läden, die weiterhin geöffnet werden dürfen", sagt er. Geht es danach, sind Kaufland, Obi, die Sparkasse, die Rossmann-Filiale, der Frisör und die Gastronomie von der Schließung nicht betroffen. "Ich rechne schon noch damit, dass wir heute irgendwelche Informationen erhalten", so Nieguth. "Aber wir haben eine große Immobilie, die betriebsbereit sein muss." Die Haupteingänge würden weiterhin geöffnet sein, denn die Kunden müssen ja die anderen Läden noch erreichen können. Nur zwischen diesen würde es dann dunkel bleiben. "Die Umsetzung der Beschlüsse obliegt aber den Mietern", erklärt der Centermanager. "Unsere Arbeitsabläufe bleiben bestehen, weil ja noch einige Läden offen haben werden."

Appell an die Vernunft

Immer wieder stehen am Dienstag Mieter vor Frank Nieguth und fragen, wie es nun weitergeht. Auch Kunden suchen den Kontakt zum Centermanagement. "Aber richtige Informationen habe ich für alle nicht", sagt Frank Nieguth. "Nach jetzigem Stand gehe ich davon aus, dass die Geschäfte geschlossen sein werden." Die Schließung an sich könne man nicht ändern. Und sie ist laut Nieguth auch notwendig. "Wichtig ist zu wissen: Die Versorgung ist gesichert. Es wäre schön, wenn alle Menschen vernünftig mit der Situation umgehen würden."

Ebenso wie Frank Nieguth vermisst am Dienstagnachmittag auch Jana Kolar-Voigt aus der Fontanebuchhandlung noch immer eine offizielle Anordnung. Es ist 14.45 Uhr. "Ich gehe aber davon aus, dass wir schließen." Ein Mitarbeiter sei aber auch in Zukunft in der Buchhandlung, um andere Arbeiten zu erledigen. "Wir werden telefonisch und per E-Mail erreichbar sein. Und in unserem Online-Shop kann man sich Bücher nach Hause bestellen lassen." Ihr Hoffnung ist zu diesem Zeitpunkt nur, dass nicht eine sofortige Schließung, sondern erst die ab Mittwochmorgen angeordnet wird.

Am späten Dienstagnachmittag gibt es Gewissheit. Ab Mittwoch sind die Läden geschlossen.