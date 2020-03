Monika Rassek

Ahrensdorf (MOZ) Die Anwohner von Ahrensdorf, einem kleinen, heimeligen Ort in der Gemeinde Rietz-Neuendorf, sind genervt. Vor allem die Gehwege, die zum Gehen wenig taugen, bereiten Sorgen. Thomas Fischer, Referent der amtierenden Bürgermeisterin Bettina Züge, verschafft sich am Donnerstag beim Ortsrundgang im Dorf einen Überblick.

In leichten Böen pfeift der Wind durch die Straßen, als Fischer sich mit Ortsvorsteher Jan Zimmermann und Stellvertreterin Sabine Zimmermann an der Lindenstraße trifft.

Gehwege schwer passierbar

Einsetzender Regen zwingt sie ins Dorfgemeinschaftshaus. In der ersten Etage der alten Schule prasseln dicke Tropfen an die Scheiben. Die Ortsansässigen geben Thomas Fischer im Aufenthaltsraum einen ersten Überblick. In Bezug auf die Gehwege berichtet Sabine Zimmermann, dass vor allem ältere Menschen Schwierigkeiten haben: "Die Wege sind schmal, sehr uneben und teils abschüssig." Jan Zimmermann ergänzt: "Lediglich 200 Meter wurden einseitig instandgesetzt. Ansonsten bemühen wir uns im Ort schon seit 20 Jahren um die Sanierung." Fördermittel habe es nicht gegeben und so sei die Sanierung immer wieder verschoben worden.

Weitere Punkte werden angesprochen, wie die Straßenentwässerung, die nicht entwässert, und ein Feuerwehrlöschteich, in dem Goldfische schwimmen und dessen Rettungsring sich im Laufe der Zeit mit dem Boden vereint hat. Nach dem Regen zeigt sich, dass die Zimmermanns nicht übertrieben haben. Große Pfützen bestimmen das Ortsbild – auf Gehwegen, Straße und Grünstreifen. Das Wasser läuft nicht ab. "Hier kann man sehen, dass die Rohre der Entwässerung verschlammt sind", sagt der Ortsvorsteher und hebt die Klappe zum Schacht an. Thomas Fischer fotografiert. "Es ist eindrucksvoller, sich alles anzusehen, als die Zusammenhänge den Akten zu entnehmen", erklärt er. Auch lerne er so die Akteure vor Ort kennen.

Neben Problemen kommen Ideen und Pläne zur Sprache. Der 35-jährige Jan Zimmermann hätte gern einen Bereich für Kinder: "Es wäre schön, wenn aus der Einbahnstraße eine Spielstraße mit einer kleinen Spielgelegenheit wird." Der Aufwand wäre nicht so hoch, wenn Schwellen auf die Straße montiert würden, die den Bereich als verkehrsberuhigte Zonen deklarieren.

Im Dorf gebe es etwa zehn bis 15 Kinder im Alter zwischen fünf und 15 Jahren. Wenn der Bereich tatsächlich als verkehrsberuhigt gelte, könnten Kinder Rollschuhlaufen oder die Älteren beispielsweise Inlineskaten. Auch für das Haltestellenhäuschen, welches an den grünen Dorfplatz mit der geschützten ausladenden Eiche, die im Jahr 1871 gepflanzt wurde, grenzt, hat der Ortsvorsteher schon Vorstellungen: "Ein Fenster mit verschließbaren Läden wäre nicht schlecht, dann könnten bei Festen im überdachten Bereich Speisen angerichtet und aus dem Fenster heraus gereicht werden."

Teich ist verschlammt

Weiter geht es zum Dorfteich, der eigentlich schon ausgebaggert sein sollte. "Das Wasser aus der Straßenentwässerung fließt in den Teich, doch der ist inzwischen stark verschlammt", stellt der Ortsvorsteher fest. Seine Stellvertreterin ergänzt: "Das Wasser hat auch schon mal bis in die Grundstücke gedrückt." Das System funktioniere nicht mehr, Dränagen seien teilweise kaputt. Referent Fischer dokumentiert für seine Unterlagen, auch an der nächsten Station: dem Feuerwehrlöschteich. Goldfische ziehen munter ihre Kreise, der Zaun am Tor ist defekt und der Rettungsring kaum noch als solcher zu erkennen. "Der muss dringend ersetzt und der Zugang wieder sicher verschlossen werden", so Zimmermann.

Nicht von ungefähr liegt ihm die Feuerwehr am Herzen, denn anderen zu helfen ist dem 35-Jährigen ein Bedürfnis: Im Hauptberuf ist er Pflegehelfer und in der Freizeit bei der Freiwilligen Feuerwehr. Das Haus der Ahrensdorfer Wehr wird dann auch die letzte Station. Zu bemängeln gibt es nichts. "Das Haus wurde erst 2010 errichtet und ist in Ordnung", so Zimmermann. Er weist auf ein besonderes Schmuckstück hin – eine alte "Leichte Landspritze" in gefederter Ausführung aus dem Jahr 1913. "Im Gegensatz zu vielen anderen dieser Modelle ist diese noch funktionstüchtig", so der Ortsvorsteher nicht ohne Stolz. Sabine Zimmermann weist auf eine Adler-Holzfigur: "Die ist für den Platz vor dem Dorfteich und wurde beim 20. Herbstpokal 2019 von einem Thüringer mit der Kettensäge gefertigt."

Für Thomas Fischer ist eine lange Liste zusammengekommen. "Mit den Informationen wird die Prioritätenliste der Gemeinde aktualisiert und eine Rangliste erarbeitet", so Fischer. Die Umsetzung sei jedoch von den Möglichkeiten abhängig.